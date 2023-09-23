Riwayat Pendidikan Vidi Aldiano, Berjuang Melawan Kanker Ginjal Stadium 3

JAKARTA – Vidi Aldiano, penyanyi sekaligus suami Sheila Dara Aisha, saat ini tengah berjuang melawan kanker ginjal stadium 3. Kabar terakhir, sel kanker sudah menyebar dan membuat pelantun Status Palsu itu fokus dalam pengobatan. Selain dari sisi prestasinya dalam dunia musik, menarik untuk menyimak pendidikan Vidi Aldiano.

Ia lahir di Jakarta, pada tanggal 29 Maret 1990 merupakan anak dari pasangan Harry Kiss dan Besbarini. Keluarga yang sangat mencintai dunia musik ini membuat Vidi tumbuh dekat dengan dunia musik. Dilansir dari berbagai sumber, Sabtu (23/9/2023), berikut riwayat pendidikan Vidi Aldiano.

Riwayat Pendidikan Vidi Aldiano

Vidi memulai dunia pendidikannya, dengan mengenyam sekolah dasar di SD Al Izhar 4 pada tahun 1996-2002. Sejak usia 3 tahun, Vidi sudah mahir bermain piano. Selain itu ia telah meraih banyak kejuaraan bernyanyi dalam kategori tingkat anak-anak. Di bangku dasarnya lah ia dipilih menjadi duta kesenian.

Passion di bidang musik membuat ia semakin semangat dalam mengikuti perlombaan, hingga memasuki usia remaja Vidi bergabung dalam band dan mendapatkan juara pertama dalam 1ncredible Band Festival 2007. Lalu ia melanjutkan studinya di SMP Al Izhar 3 tahun 2002-2005 dan SMA Al Izhar 1 tahun 2005-2008. Tidak banyak yang tahu, ternyata Vidi dan Raisa sudah kenal sejak SMA dan sudah ngeband bareng walaupun beda sekolah. Saat di bangku sekolah mereka pun mendapat undangan sebagai penyanyi di acara pernikahan.

BACA JUGA:

Usai 3 tahun menyelesaikan di bangku sekolah, Vidi melanjutkan perguruan tingginya di salah satu universitas bergengsi dan termahal di Indonesia, yaitu Universitas Pelita Harapan (UPH). Walaupun Vidi berbakat di bidang industri hiburan, tetapi dirinya memilih jurusan Manajemen dan lulus dengan predikat Cumlaude tahun 2012.

Selain itu, ia pernah mengikuti summer program di Berklee College of Music, yang berlokasi di Boston, Massachusetts. Ini merupakan institusi perguruan tinggi di bidang musik yang menjadi salah satu kiblat pendidikan musik modern dan melahirkan lulusan terbaik yang merebut penghargaan bergengsi seperti, Grammy Awards, Latin Grammy Awards dan lainnya.

Vidi juga mengambil pendidikan pascasarjana di University of Manchester, dengan jurusan Innovation Management and Entrepreneurship dalam waktu dua tahun, sekaligus mengembangkan networking bisnisnya. Lalu ia berhasil lulus dengan predikat Cumlaude. Awal perjalanan karirnya, ia pernah mencoba mengikuti Audisi Indonesian Idol, namun gagal. Tetapi perjuangannya tidak berhenti sampai disitu, ia mencoba rekaman sendiri di rumah hingga akhirnya salah satu prosedur musik tertarik dengan penampilan Vidi Aldiano, dan saat itu lah ia mengeluarkan single lagunya yang dikenal dengan judul Status Palsu tahun 2009. Perjalanannya pun semakin melejit, ia mendapatkan penghargaan The Most favorite Male pada ajang MTV Indonesia Awards 2009, Penyanyi Pria Terfavorit dan lainnya.