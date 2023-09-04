Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Viral Pelajar SMP Mirip Vonzy, Selebgram dan Gamers Esport Cantik

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |06:44 WIB
Viral Pelajar SMP Mirip Vonzy, Selebgram dan Gamers Esport Cantik
Viral pelajar SMP mirip gamers esport Vonny Felicia atau Vonzy (Foto: Twitter @sosmed.keras)
JAKARTA - Kamu kenal gamers Esport bernama Vonzy? Ya, gamers cantik dan terkenal itu dikenal kalangan gamers dan dunia digital sebagai duta atau brand ambassador berbagai label. Namun ternyata ada pelajar SMP yang memiliki wajah yang mirip dengan Vonzy lho! Masa sih?

Viral di media sosial, pelajar SMP memiliki paras wajah imut dan cantik. Netizen menyebutnya mirip dengan Vonzy. Siapa sih Vonzy?

Adalah Vonny Felicia, gamers dan selebgram yang populer. Kali ini ada netizen yang melakukan cocoklogi wajah siswa SMP dengan Vonzy. Mirip gak sih?

Siswi SMPN 11 Kota Tangerang Selatan itu sama-sama mengenakan kacamata dengan Vonzy saat di foto yang viral di akun @sosmed.keras, dikutip Senin (4/9/2023). Sang pelajar terlihat sedang asyik nge-dance dengan mengenakan pakaian olahraga.

Netizen ramai berkomentar beragam. Ada juga yang tidak mengenal siapa itu Vonzy.

