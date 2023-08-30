Hary Tanoe Minta Pengajar MNC University Konsisten Latih Hard Skill dan Soft Skill Mahasiswa demi Perkuat Karakter Lulusan

JAKARTA - Ketua Yayasan MNC University, Hary Tanoesoedibjo (HT) meminta para pengajar MNC University untuk terus membangun potensi mahasiswa lewat hard skill maupun soft skill. Hal tersebut dikatakan HT dalam rapat kerja MNC University Tahun Akademik 2023/2024 di Inews Tower, Jakarta Pusat, Rabu (30/8/2023).

"Jadi jika kita bicara pendidikan itu kan dua ya unggul dalam dua perspektif yang harus digarisbawahi, teknikal skill hard skill itu harus baik tentu, ya itu dengan mata pelajaran yang sudah diajarkan, tapi yang tidak kalah pentingnya softskill," ujar HT kepada wartawan.

Sehingga, kata HT, bilamana sudah terbentuk karakter yang kuat, mereka lulusan-lulusan MNC University akan mampu membawa Indonesia melaju lebih kencang ke arah kemajuan.

"Karakternya harus kuat, kuat positif ya, jadi kalau saya yakin kalau kita bisa menghasilkan lulusan-lulusan yang hard skillnya hebat penguasaannya luar biasa dan karakternya juga hebat, wah Indonesia pasti larinya kencang," ucapnya.