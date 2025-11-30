Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

7 Pekerjaan yang Paling Rawan Digantikan AI

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Minggu, 30 November 2025 |18:20 WIB
7 Pekerjaan yang Paling Rawan Digantikan AI
7 Pekerjaan yang Paling Rawan Digantikan AI (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - 7 pekerjaan yang paling rawan digantikan AI. Kemajuan teknologi, terutama dalam kecerdasan buatan (AI) dan sistem otomatisasi, terus mendorong transformasi besar di berbagai industri.

Bagai dua sisi mata uang, di satu sisi, inovasi ini membuka peluang baru, namun di sisi lain menimbulkan kekhawatiran karena sejumlah profesi diprediksi berkurang atau berubah secara signifikan. 

Berikut ini adalah sejumlah profesi yang diperkirakan paling rentan tergantikan oleh AI:

1. Kasir

Perubahan di sektor ritel semakin terlihat dengan hadirnya teknologi self-checkout dan pembayaran digital. Mesin kasir otomatis, aplikasi pembayaran, hingga sistem berbasis QR code dan NFC membuat peran kasir manusia semakin menyusut.

Alasan:

Proses transaksi lebih cepat dan praktis.

Pelaku usaha dapat memangkas biaya operasional.

2. Pekerja Pabrik dan Manufaktur

Robot telah lama menjadi bagian dari dunia industri manufaktur. Kini, mesin mampu mengerjakan tugas berulang seperti perakitan, pengemasan, hingga pengelasan dengan presisi tinggi dan tanpa henti.

Alasan:

