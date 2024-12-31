Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Apakah HRD Bisa Digantikan Oleh AI? 

Dwi Fitria Ningsih , Jurnalis-Selasa, 31 Desember 2024 |00:32 WIB
Apakah HRD Bisa Digantikan Oleh AI? 
HRD Digantikan dengan AI (Foto: Okezone)
JAKARTA - Apakah HRD bisa digantikan oleh AI? Teknologi kecerdasan buatan (AI) terus mengalami kemajuan pesat dan kini telah masuk ke bidang sumber daya manusia (HRD).

Seiring berjalannya waktu, kehadiran AI diperkirakan akan mengurangi peran HRD, karena dengan AI kini banyak tugas yang dapat dikerjakan secara otomatis.

Lalu, apakah HRD bisa digantikan oleh AI? jawabannya adalah tidak. 

1. AI Sangat Membantu

AI tentu sangat membantu dalam menangani tugas-tugas berbasis data, seperti mengenali pola dan menjalankan fungsi HRD dengan lebih cepat dan efisien dibandingkan cara manual. Selain itu, AI juga dapat membantu berbagai aspek dalam pekerjaan HRD yang bersifat rutin.  

Namun, AI tidak dapat menggantikan aspek “manusiawi” dalam HR yang menggunakan kecerdasan intelektual (IQ) dan emosional (EQ). Contohnya dalam pengambilan keputusan akhir saat perekrutan, menciptakan strategi kreatif untuk menjaga keterlibatan karyawan, bekerja sama dengan pemimpin perusahaan, serta memberikan pelatihan dan dukungan kepada karyawan agar mereka dapat berkembang.  

2. Peran Manusia

Peran manusia tidak bisa dilakukan oleh kecerdasan buatan. AI hanya bisa membantu tugas repetitif, sehingga memberikan lebih banyak waktu pada tim HRD untuk lebih mengenal karyawan, membentuk budaya perusahaan, serta mengatasi masalah yang muncul di tempat kerja.

 

