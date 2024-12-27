Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Jurusan AI Bisa Kerja Apa?

Anindya Rasya Salsabila , Jurnalis-Jum'at, 27 Desember 2024 |22:12 WIB
Jurusan AI Bisa Kerja Apa?
Jurasan AI Jadi Apa (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Jurusan AI bisa kerja apa? Artificial Intelligence (AI) merupakan salah satu prospek yang semakin diminati di dunia. Tentunya, prospek kerja dari lulusan AI juga sangat menjanjikan di masa depan.


Di zaman teknologi yang serba digital seperti sekarang, Artificial Intelligence (AI) mempunyai peran penting untuk dunia. AI sendiri semakin diminati dan digunakan oleh banyak orang terutama mahasiswa. Jadi, bisa disimpulkan bahwa AI menjadi salah satu prospek karir dan jurusan yang sangat menjanjikan di masa yang akan mendatang.


Lulusan jurusan AI sendiri bisa diaplikasikan ke berbagai sektor pekerjaan. Simak di sini jurusan AI bisa kerja apa saja. Dirangkum oleh Okezone, Jumat (27/12/2024).

1. AI Product Manager

AI Product Manager merupakan posisi yang mengharuskan Anda untuk mengelola pengembangan produk berbasis AI.

2. Software Developer AI 

Anda juga bisa memilih untuk menjadi Software Developer AI jika Anda berminat. Posisi ini mengharuskan Anda untuk mengembangkan perangkat lunak yang memahami bagaimana cara menyalurkan teknologi AI ke produk mereka.

 

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
