HOME EDUKASI SEKOLAH

Apakah IQ Bersifat Genetik? Ini Penjelasannya

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Minggu, 30 November 2025 |12:15 WIB
Apakah IQ Bersifat Genetik? Ini Penjelasannya
Apakah IQ Bersifat Genetik? Ini Penjelasannya (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Pertanyaan mengenai apakah IQ dipengaruhi oleh faktor genetik kerap muncul dalam diskusi tentang kecerdasan. Faktanya, kemampuan kognitif memang memiliki komponen keturunan, sebagaimana karakteristik biologis lainnya yang dapat diwariskan dalam keluarga.

Kecerdasan tinggi dianggap sebagai aset penting, terutama di era informasi yang menuntut kemampuan berpikir cepat, adaptif, dan mampu memproses berbagai perubahan.

Dalam pandangan umum, sering muncul anggapan adanya “gen untuk kejeniusan”. Secara ilmiah, kecerdasan memang mencakup kemampuan belajar dari pengalaman serta beradaptasi dengan lingkungan—dua hal yang juga dipengaruhi oleh faktor biologis.

Benarkah IQ Diturunkan Secara Genetik?

Banyak penelitian menunjukkan bahwa faktor genetik memiliki kontribusi besar terhadap kecerdasan seseorang. Studi-studi ilmiah menemukan bahwa sekitar 40% hingga 80% variasi IQ antara individu dapat dijelaskan oleh genetika. Kesimpulan ini diperoleh dari penelitian keluarga, studi kembar, hingga kemajuan terkini dalam genetika molekuler.

Pada kembar identik, yang memiliki susunan gen sama, skor IQ mereka kerap sangat mirip meskipun tumbuh dalam lingkungan berbeda. Kemiripan ini menegaskan kuatnya peran DNA dalam membentuk kecerdasan.

