Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

10 Tanda-Tanda Orang Punya IQ Tinggi, Rendah Hati hingga Enggak Suka Pamer

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Minggu, 23 November 2025 |11:10 WIB
10 Tanda-Tanda Orang Punya IQ Tinggi, Rendah Hati hingga Enggak Suka Pamer
10 Tanda-Tanda Orang Punya IQ Tinggi (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - 10 tanda orang mempunyai IQ tinggi. Individu dengan IQ tinggi biasanya menunjukkan karakteristik tertentu yang membuat mereka terlihat berbeda.

Salah satu sifat paling menonjol adalah kerendahan hati. Mereka cenderung tidak cepat puas dengan informasi yang ada, melainkan terus terdorong untuk mendalami berbagai hal dan mencari solusi dari persoalan yang rumit.

Mengutip timesnownews, berikut tanda-tanda seseorang memiliki IQ tinggi menurut psikologi:

Tanda IQ Tinggi

1. Sikap Rendah Hati
Mereka memahami bahwa ilmu terus berkembang, sehingga selalu merasa masih banyak yang harus dipelajari. Alih-alih merasa paling tahu, mereka terbuka terhadap pendapat dan wawasan baru.

2. Tidak Suka Pamer
Orang ber-IQ tinggi jarang memamerkan kecerdasannya. Mereka lebih senang menunjukkan kemampuan lewat tindakan dan hasil kerja.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/624/3185139/iq-MKLR_large.jpg
Benarkah Rata-Rata IQ Orang Indonesia Sama dengan IQ Gorila? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/624/3182306/iq-I50Y_large.jpg
Ciri-Ciri Anak Ber-IQ Tinggi yang Jarang Disadari: Sering Tanya Kenapa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/65/3166949/jerome-2gl6_large.jpg
Segini IQ Jerome Polin, Artis yang Menolak Bayaran Rp 150 Juta Jadi Buzzer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/65/3157982/iq-StLc_large.jpg
10 Negara dengan IQ Tertinggi di Dunia, Asia Mendominasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/65/3157739/iq-zNKT_large.jpg
Apakah IQ bisa Turun dan Naik? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/65/3152724/iq-aopV_large.jpg
Daftar Pesepakbola yang Ternyata Punya IQ di Atas Rata-Rata
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement