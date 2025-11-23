10 Tanda-Tanda Orang Punya IQ Tinggi, Rendah Hati hingga Enggak Suka Pamer

JAKARTA - 10 tanda orang mempunyai IQ tinggi. Individu dengan IQ tinggi biasanya menunjukkan karakteristik tertentu yang membuat mereka terlihat berbeda.

Salah satu sifat paling menonjol adalah kerendahan hati. Mereka cenderung tidak cepat puas dengan informasi yang ada, melainkan terus terdorong untuk mendalami berbagai hal dan mencari solusi dari persoalan yang rumit.

Mengutip timesnownews, berikut tanda-tanda seseorang memiliki IQ tinggi menurut psikologi:

Tanda IQ Tinggi

1. Sikap Rendah Hati

Mereka memahami bahwa ilmu terus berkembang, sehingga selalu merasa masih banyak yang harus dipelajari. Alih-alih merasa paling tahu, mereka terbuka terhadap pendapat dan wawasan baru.

2. Tidak Suka Pamer

Orang ber-IQ tinggi jarang memamerkan kecerdasannya. Mereka lebih senang menunjukkan kemampuan lewat tindakan dan hasil kerja.