Benarkah Rata-Rata IQ Orang Indonesia Sama dengan IQ Gorila? Ini Faktanya (Foto: Freepik)

JAKARTA – Benarkah rata-rata IQ orang Indonesia sama dengan IQ gorila? Ini faktanya. Isu mengenai tingkat kecerdasan orang Indonesia yang disamakan dengan gorila tentu membuat banyak orang penasaran.

Tingkat kecerdasan suatu negara, atau IQ, sering menjadi perhatian, terutama ketika dibandingkan antarnegara atau bahkan antargatun. Melansir laman brght.org, Sabtu (22/11/2025), terdapat perbedaan dalam data yang dikumpulkan.

Studi The Intelligence of Nations oleh Richard Lynn dan David Becker adalah salah satu yang paling sering dikutip. Dalam studi tersebut, IQ rata-rata orang Indonesia adalah 78,5.

Namun, sumber berbasis online seperti BRGHT.org dan Worldwide IQ Test mencatat skor IQ rata-rata Indonesia berada pada angka 93,90. Karena tes online hanya diikuti oleh pengguna internet, hasil tersebut tentu tidak dapat digunakan sebagai patokan tunggal.

Sementara itu, melansir Quizlet, gorila memiliki berat otak rata-rata sekitar 500 gram (lebih ringan daripada manusia), tetapi ukuran otak saja tidak dapat dijadikan indikator tingkat kecerdasan. Gorila telah menjalani berbagai tes kecerdasan dalam sejumlah penelitian, dan berdasarkan hasil yang diperoleh, IQ gorila berada pada kisaran 70 hingga 90.

Jadi, sudah jelas perbedaan IQ manusia dan gorila. Meski rentang angkanya sempat terlihat serupa, para ahli menegaskan bahwa publik tidak seharusnya menggunakan skor IQ sebagai satu-satunya ukuran kecerdasan. Banyak faktor seperti pendidikan, nutrisi, lingkungan sosial, dan tingkat kemiskinan sangat memengaruhi hasil tes IQ.

