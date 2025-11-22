Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Benarkah Rata-Rata IQ Orang Indonesia Sama dengan IQ Gorila? Ini Faktanya

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Sabtu, 22 November 2025 |09:16 WIB
Benarkah Rata-Rata IQ Orang Indonesia Sama dengan IQ Gorila? Ini Faktanya
Benarkah Rata-Rata IQ Orang Indonesia Sama dengan IQ Gorila? Ini Faktanya (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Benarkah rata-rata IQ orang Indonesia sama dengan IQ gorila? Ini faktanya. Isu mengenai tingkat kecerdasan orang Indonesia yang disamakan dengan gorila tentu membuat banyak orang penasaran.

Tingkat kecerdasan suatu negara, atau IQ, sering menjadi perhatian, terutama ketika dibandingkan antarnegara atau bahkan antargatun. Melansir laman brght.org, Sabtu (22/11/2025), terdapat perbedaan dalam data yang dikumpulkan.

Studi The Intelligence of Nations oleh Richard Lynn dan David Becker adalah salah satu yang paling sering dikutip. Dalam studi tersebut, IQ rata-rata orang Indonesia adalah 78,5.

Namun, sumber berbasis online seperti BRGHT.org dan Worldwide IQ Test mencatat skor IQ rata-rata Indonesia berada pada angka 93,90. Karena tes online hanya diikuti oleh pengguna internet, hasil tersebut tentu tidak dapat digunakan sebagai patokan tunggal.

Sementara itu, melansir Quizlet, gorila memiliki berat otak rata-rata sekitar 500 gram (lebih ringan daripada manusia), tetapi ukuran otak saja tidak dapat dijadikan indikator tingkat kecerdasan. Gorila telah menjalani berbagai tes kecerdasan dalam sejumlah penelitian, dan berdasarkan hasil yang diperoleh, IQ gorila berada pada kisaran 70 hingga 90.

Jadi, sudah jelas perbedaan IQ manusia dan gorila. Meski rentang angkanya sempat terlihat serupa, para ahli menegaskan bahwa publik tidak seharusnya menggunakan skor IQ sebagai satu-satunya ukuran kecerdasan. Banyak faktor seperti pendidikan, nutrisi, lingkungan sosial, dan tingkat kemiskinan sangat memengaruhi hasil tes IQ.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/624/3182306/iq-I50Y_large.jpg
Ciri-Ciri Anak Ber-IQ Tinggi yang Jarang Disadari: Sering Tanya Kenapa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/65/3166949/jerome-2gl6_large.jpg
Segini IQ Jerome Polin, Artis yang Menolak Bayaran Rp 150 Juta Jadi Buzzer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/65/3157982/iq-StLc_large.jpg
10 Negara dengan IQ Tertinggi di Dunia, Asia Mendominasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/65/3157739/iq-zNKT_large.jpg
Apakah IQ bisa Turun dan Naik? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/65/3152724/iq-aopV_large.jpg
Daftar Pesepakbola yang Ternyata Punya IQ di Atas Rata-Rata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/65/3151498/jeff_bezos-hRWt_large.jpg
Ternyata Segini IQ CEO Amazon Jeff Bezos yang Baru Menikah dengan Lauren Sanchez
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement