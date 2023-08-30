Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Hary Tanoesoedibjo Percepat MNC University Jadi World Class University

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |15:04 WIB
Hary Tanoesoedibjo Percepat MNC University Jadi World Class University
Hary Tanoe Percepat MNC University Jadi World Class University (Foto: Bachtiar/MPI)
A
A
A

JAKARTA - MNC University memiliki visi menjadi World Class University pada tahun 2037. Beberapa kerja sama dengan Perguruan Tinggi luar negeri dijajaki untuk mewujudkan visi tersebut.

"Arahnya harus seperti itu, jadi bukan hanya kita bicara punya perguruan tinggi, tapi ya kita harus memastikan bahwa perguruan tinggi itu harus berkualitas," ujar Ketua Yayasan MNC University, Hary Tanoesoedibjo kepada wartawan, Rabu (30/8/2023).

Hal ini disampaikan Hary Tanoesoedibjo dalam Rapat Kerja MNC University Tahun Akademik 2023/2024 di iNews Tower. Hal ini bertujuan untuk mendorong MNC University menjadi kampus yang terus mencetak lulusan-lulusan unggulan.

MNC University telah melakukan kolaborasi dengan perguruan tinggi mancanegara, seperti Macquarie University Australia, Nottingham University dari UK (United Kingdom) dan UNITAR International University dari Malaysia.

Hary Tanoe mengatakan, sebuah penerapan standar Internasional juga akan berdampak baik bagi lulusannya, sehingga, bukan tidak mungkin lulusan-lulusan MNC University mampu berbuat banyak bagi Indonesia.

"Memang standarnya harus internasional, sehingga kita bisa menciptakan lulusan-lulusan yang nanti bisa betul-betul bermanfaat bagi Indonesia," katanya.

Halaman:
1 2
