HOME EDUKASI KAMPUS

Pengumuman SNBT 2023: Universitas Brawijaya 62.327 Pendaftar

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |14:24 WIB
Pengumuman SNBT 2023: Universitas Brawijaya 62.327 Pendaftar
20 PTN dengan pendaftar terbanyak (Foto: Tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Ada 20 perguruan tinggi negeri (PTN) yang paling diincar para calon mahasiswa. Paling banyak adalah Universitas Brawijaya.

"Universitas Brawijaya memiliki pendaftar terbanyak," ujar Ketua Umum SNPMB M Ashari dalam konferensi pers hasil seleksi jalur SNBT tahun 2023 di Jakarta, Selasa (20/6/2023)

Hari ini, pengumuman Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) akan dilakukan. Pada pukul 15.00 WIB, para peserta bisa mulai mengakses untuk mengetahui dirinya lulus atau tidak.

Berikut ini adalah 20 PTN dengan pendaftar terbanyak:

1. Universitas Brawijaya, dengan 62.327 pendaftar

2. Universitas Gadjah Mada, dengan 59.412 pendaftar

3. Universitas Indonesia, dengan 59.177 pendaftar

4. Universitas Sebelas Maret, dengan 58.695 pendaftar

5. Universitas Diponegoro, dengan 54.018 pendaftar

6. Universitas Pendidikan Indonesia, dengan 52.806 pendaftar

7. Universitas Padjajaran, dengan 50.909 pendaftar

8. Universitas Negeri Jakarta, dengan 43.388 pendaftar

9. Universitas Sumatera Utara, dengan 41.791 pendaftar

10. Universitas Negeri Surabaya, dengan 40.920 pendaftar

Halaman:
1 2

