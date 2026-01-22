Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Kenapa Greenland Jadi Bagian Denmark Padahal Terletak di Wilayah Utara AS?

Dian AF , Jurnalis-Kamis, 22 Januari 2026 |15:56 WIB
Kenapa Greenland Jadi Bagian Denmark Padahal Terletak di Wilayah Utara AS?
Kenapa Greenland Jadi Bagian Denmark Padahal Terletak di Wilayah Utara AS? (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Greenland, dengan luas yang hampir sama besar dengan seluruh Eropa, sering kali menjadi topik pembicaraan terkait posisinya yang jauh dari Denmark, namun tetap menjadi bagian dari Kerajaan Denmark. Apalagi topik ini menjadi pembahasan panas antara Greenland dengan Amerika Serikat. Keinginan Donald Trump yang ingin mencaplok wilayah Greenland karena alasan keamanan nasional ini memicu ketegangan geopolitik global. Tentunya hal tersebut mendapat kecaman dari Denmark yang juga sekutu NATO.

Sejarah Awal Penaklukan Greenland oleh Denmark

Hubungan Denmark dengan Greenland dimulai pada abad ke-18 ketika misionaris Hans Egede tiba pada 1721 untuk menyebarkan agama Kristen di antara penduduk Inuit. Koloni pertama didirikan di Godthåb, kini dikenal sebagai Nuuk, menandai awal kolonisasi resmi Denmark pada abad ke-19. Kedaulatan Denmark atas wilayah ini diakui secara internasional pada 1921, termasuk oleh Amerika Serikat setelah penjualan Kepulauan Virgin pada 1917.

Meskipun Greenland terletak lebih dari 3.000 kilometer dari Denmark, status politiknya masih berada di bawah yurisdiksi kerajaan tersebut. Pada tahun 1953, Greenland secara resmi menjadi bagian dari Kerajaan Denmark, dan pada 1979, memperoleh status otonom yang lebih besar dengan pembentukan pemerintah daerah. Namun, meskipun memiliki otonomi, kebijakan luar negeri dan pertahanan tetap menjadi urusan Denmark.

Peran Strategis Greenland dalam Politik Global

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Amerika Greenland Denmark Negara
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/26/408/3039922/bulgaria-vhSj_large.jpg
8 Fakta Bulgaria, Salah Satu Negara Tertua di Eropa Berjuluk Kuntum Mawar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/20/406/3036999/negara_nauru-bkQr_large.JPG
10 Negara Paling Sepi Turis 2024 Berikut Faktor Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/408/3036393/masyarakat_china-6yU0_large.jpg
10 Negara Paling Tidak Religius di Dunia 2024, Nomor 1 dari Asia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/408/3035403/afrika_selatan-XErn_large.JPG
Tak Ada Nama Indonesia, Inilah 25 Negara Paling Ramah di Dunia 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/02/406/3028724/islandia-iTXG_large.JPG
Matahari Terus Bersinar, Inilah 5 Negara Tak Rasakan Gelapnya Malam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/623/2945304/raih-gelar-doktoral-di-prancis-endarman-jadi-doktor-sport-management-pertama-di-indonesia-3WBHhJbWSh.JPG
Raih Gelar Doktoral di Prancis, Endarman Jadi Doktor Sport Management Pertama di Indonesia
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement