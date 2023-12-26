Raih Gelar Doktoral di Prancis, Endarman Jadi Doktor Sport Management Pertama di Indonesia

JAKARTA - Endarman Saputra merupakan dosen Universitas Jambi yang baru saja mempertahankan disertasinya di depan dewan juri di Claude Bernard University Lyon 1 (University of Lyon), Prancis pada tanggal 15 Desember 2023 sehingga diberikan gelar Doctor of Philosophy (PhD) dalam bidang sport management.

Tidak banyak orang yang menekuni bidang ini di Indonesia dan mungkin Endarman Saputra adalah orang Indonesia pertama yang meraih gelar ini dari luar negeri.

Dewan juri penguji disertasi memuji keseriusan dalam mengerjakan disertasi doktoral. Secara keseluruhan, Endarman Saputra telah melakukan pekerjaan yang menarik, berdasarkan studi kualitatif dan kuantitatif.

Menurut dewan juri bahwa disertasi ini merupakan karya dengan kualitas yang baik yang memungkinkan kita untuk lebih memahami motivasi di balik penciptaan Tour de Singkarak dan persepsi penduduk lokal Indonesia tentang Tour de Singkarak dan dengan cara apa event balap sepeda ini mempengaruhi ekosistem sekitar penduduk lokal.

Dewan juri penguji disertasi Endarman Saputra terdiri dari ahli-ahli dibidang Sport Management and Marketing, Sporting Event, Sport Tourism, Sport Branding dan Sport Sociology. Berikut nama-nama jurinya : Professor Nicolas Chanavat dari Université de Rouen Normandie, Professor Bastien Soulé dari Universite de Lyon 1, Doctor Anne-Marie Lebrun dari Universite de Bourgogne Franche-Comté, Doctor Noémi Garcia-Arjona dari Universite Renne 2.

Endarman Saputra dibimbing oleh Guillaume Bodet yang merupakan seorang Profesor yang telah berpengalaman dan memiliki reputasi internasional dalam bidang sport marketing, sport tourism dan sporting event. Endarman Saputra dibiayai oleh Proyek Advance Knowledge and Skills for Sustainable Growth in Indonesia (AKSI) yang didukung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Asian Development Bank (ADB).