Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Ini Dia 5 Kampus S3 Teknik Terbaik di AS, MIT Juara

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Selasa, 26 Desember 2023 |07:30 WIB
Ini Dia 5 Kampus S3 Teknik Terbaik di AS, MIT Juara
MIT merupakan kampus teknik terbaik di AS (Foto: MIT)
A
A
A

JAKARTA - Kamu berniat meneruskan kuliah S3 di Amerika Serikat tapi masih bingung memilih kampus? Jika jurusan yang kamu pilih adalah teknik, tepat rasanya jika melihat peringkat ranking kampus teknik terbaik di bawah ini.

Versi US News, dikutip Selasa (26/12/2023) sejumlah kampus teknik terbaik di AS menawarkan program S3 atau Doktor terbaik. Pemeringkatan program sarjana teknik hanya didasarkan pada survei penilaian sejawat. Untuk mengikuti survei teknik sarjana, sekolah harus memiliki program sarjana teknik yang diakreditasi oleh ABET. Program di bawah ini merupakan kampus yang menawarkan gelar teknik tertinggi adalah doktor.

5 Kampus S3 Teknik Terbaik di AS

1. Massachusetts Institute of Technology

Massachusetts Institute of Technology adalah institusi swasta yang didirikan pada tahun 1861. Universitas ini memiliki total pendaftaran sarjana sebanyak 4.657 per tahun 2022. Lokasinya di perkotaan, dan luas kampusnya adalah 168 hektar. Ini menggunakan kalender akademik berbasis 4-1-4. Pemeringkatan Massachusetts Institute of Technology dalam Best Colleges edisi 2024 adalah National Universities. Biaya kuliah dan biayanya adalah USD 60.156.

2. Stanford University

 

Stanford University adalah institusi swasta yang didirikan pada tahun 1885. Universitas ini memiliki total pendaftaran sarjana sebanyak 8,049 per tahun 2022). Lokasinya di pinggiran kota, dan luas kampusnya adalah 8,180 hektar. Ini menggunakan kalender akademik berbasis kuartal. Pemeringkatan Stanford University pada Best Colleges edisi 2024 adalah National Universities. Biaya kuliah dan biayanya adalah USD62.484.

3. Georgia Institute of Technology

Georgia Institute of Technology adalah institusi publik yang didirikan pada tahun 1885. Universitas ini memiliki total pendaftaran sarjana sebanyak 18,415 (musim gugur 2022), lokasinya di perkotaan, dan luas kampusnya adalah 400 hektar. Ini menggunakan kalender akademik berbasis semester. Biaya kuliah dan biaya dalam negara bagiannya adalah USD11.764. Biaya kuliah dan biaya luar negeri adalah USD32.876.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/65/3148915/visa-W8XG_large.jpg
Visa Amerika untuk Pelajar dan Dokter Diperketat, Akun Medsos Tak Boleh Digembok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/65/3146715/anies_baswedan-35Pb_large.jpg
Ikuti Sang Ayah, Putri Anies Baswedan Lanjut Kuliah S2 di AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/65/3143015/stella-7hYu_large.jpg
AS Hentikan Sementara Visa Pelajar, Kemendiktisaintek Siapkan Opsi Studi Alternatif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/10/65/2898279/4-kampus-favorit-di-amerika-pilihan-wni-beserta-peringkatnya-xS1Whs752I.jpg
4 Kampus Favorit di Amerika Pilihan WNI Beserta Peringkatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/09/65/2897552/asyik-20-kampus-terbaik-di-amerika-buka-pendaftaran-beasiswa-xjPuGCYL5u.jpg
Asyik! 20 Kampus Terbaik di Amerika Buka Pendaftaran Beasiswa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/07/65/2896780/7-artis-indonesia-lulusan-ivy-league-siapa-saja-ZUMtpTGllo.jfif
7 Artis Indonesia Lulusan Ivy League, Siapa Saja?
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement