4 Kampus Favorit di Amerika Pilihan WNI Beserta Peringkatnya

JAKARTA - Jika diberi kesempatan untuk kuliah di Amerika, mau pilih kampus mana? Siapa yang tidak tahu Harvard University, atau Columbia University?

Sepertinya banyak sekali jajaran kampus top dunia berada di Amerika Serikat. Kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan Amerika Serikat turut mempermudah peluang para pemuda negeri untuk menimba ilmu kesana, contohnya dengan beasiswa seperti Fulbright Scholarships dan LPDP.

Dalam pameran pendidikan yang diselenggarakan EducationUSA pada Minggu (8/10/2023) di Park Hyatt Hotel Jakarta, pihak Kedubes Amerika Serikat mengatakan sangat membuka peluang untuk para pemuda Indonesia agar pergi ke Amerika Serikat. Ada 4000 universitas pilihan di sana.

“Kita punya banyak sekali pilihan untuk kalian, ada kurang lebih 4000 universitas. Amerika Serikat adalah rumah bagi universitas terbaik di dunia dan saya berharap kalian dapat memilih Amerika Serikat sebagai rumah kalian untuk beberapa tahun kedepan,” kata Jason Rebholz, Konselor Diplomasi Publik Kedutaan Besar Amerika Serikat, dikutip Selasa (10/10/2023).

Di antara 4000 universitas yang telah disebutkan, banyak sekali kampus-kampus yang jadi tujuan favorit para orang Indonesia. Selain karena bagus, perguruan tinggi tersebut juga ramah bagi para warga Asia. Berikut ini daftar kampus Amerika Serikat favorit orang Indonesia, dilansir dari berbagai sumber pada Selasa (10/10/2023).

Kampus Favorit di AS





1. University of California, Berkeley

Universitas ini merupakan salah satu universitas terbaik di dunia. Saat ini, UC Berkeley menempati peringkat 10 versi QS World University Ranking 2024. Universitas ini jadi salah satu perguruan tinggi favorit orang Indonesia.

Pasalnya disini terdapat organisasi khusus orang Indonesia, Berkeley Indonesian Student Association (BISA). Organisasi ini rutin mengadakan pertemuan dan berbagi informasi perkuliahan serta peluang kerja bagi warga Indonesia yang jadi siswa UC Berkeley.

2. Harvard University

Harvard University merupakan salah satu kampus terbaik dunia yang diminati orang Indonesia. Kampus yang berada di kota Cambridge ini menempati posisi 4 versi QS World University Ranking 2024. Harvard University juga jadi almamater banyak tokoh penting, salah satunya Nadiem Makarim. Di universitas ini terdapat komunitas siswa asal Indonesia, Harvard Indonesian Students Association (HISA).

3. Massachusetts Institute of Technology

MIT merupakan salah satu kampus terbaik dunia di Amerika Serikat yang juga jadi incaran para pelajar Indonesia. Kampus ini kini menempati posisi 1 versi QS World University Ranking 2024. Di kampus ini terdapat perkumpulan mahasiswa asal Indonesia, Association of Indonesian Students at Massachusetts Institute of Technology (AIS-MIT). Kegiatan di komunitas ini sangat banyak diantaranya kegiatan dengan PERMIAS, konser Gamelan, dan lain-lain yang bisa mengatasi rasa rindu dengan tanah air.