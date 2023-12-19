Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Ini Perbedaan Jurusan Teknik Mesin dan Otomotif yang Sering Dikira Sama

Adzira Febriyanti , Jurnalis-Selasa, 19 Desember 2023 |10:19 WIB
Ini Perbedaan Jurusan Teknik Mesin dan Otomotif yang Sering Dikira Sama
Ini perbedaan jurusan teknik mesin dan otomotif yang sering dikira sama (Foto: Forbes)
A
A
A

JAKARTA - Ini perbedaan jurusan teknik mesin dan otomotif yang sering dikira sama. Banyak orang berpendapat bahwa seseorang masuk kuliah di teknik mesin akan mendapatkan ilmu tentang mesin-mesin otomotif. Teknik mesin yang dibayangkan selalu berkaitan dengan oli, otomotif dan jurusan ini hanya khusus laki-laki saja.

Dilansir dari Mechanical UII, Selasa, (19/12/2023), persepsi masyarakat tidak sepenuhnya salah sehingga teknik mesin tidak hanya sebatas dengan hal tersebut. Otomotif bidang teknik mesin adalah bidang teknik yang cakupannya yang begitu luas, dengan segala produk yang digunakan manusia.

 BACA JUGA:

Bidang ini mencakup bidang ilmu manufaktur yang memiliki sinergi dari berbagai bidang teknik. Bidang teknik juga terkait dengan hal industri dan ergonomi sekaligus pengelola sistem manufaktur.

 

Berikut Perbedaan Jurusan Teknik Mesin dan Otomotif

Meskipun keduanya berhubungan dengan teknik dan industri otomotif, inilah beberapa perbedaan utama di antara kedua jurusan yang dikira sama.

 BACA JUGA:

1. Jurusan Teknik Mesin

Jurusan teknik mesin merupakan salah satu jurusan di bidang teknik yang fokus pada pengembangan dan penerapan teknologi dalam perencanaan produksi dalam perancangan produksi dan pemeliharaan sistem mekanik.

Jurusan teknik mesin mencakup berbagai aplikasi termasuk industri manufaktur, otomotif, energi, aerospace, dan banyak lagi. Para mahasiswa teknik mesin mempelajari prinsip-prinsip dasar dan aplikasi teknik sng berlaku di berbagai industri. Beberapa posisi yang dapat diisi oleh jurusan teknik mesin antara lain insinyur desain, insinyur produksi, insinyur perawatan dan perbaikan mesin, dan manajer proyek mesin.

Halaman:
1 2
