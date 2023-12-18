Mengulik Perbedaan Jurusan Kuliah Statistika dengan Aktuaria

JAKARTA - Mengulik perbedaan jurusan kuliah statistika dengan aktuaria yang perlu dipahami oleh mahasiswa baru.Meskipun keduanya memiliki keterkaitan erat dalam penggunaan data dan analisis, terdapat perbedaan signifikan.

Untuk itu calon mahasiswa perlu memperhatikan kedua mata kuliah ini sebelum berkecimpung di dalamnya.

Berikut adalah perbedaan jurusan kuliah statistika dengan aktuaria:

Jurusan Statistika mempelajari metode dan teknik untuk menganalisis data dan membuat keputusan berdasarkan fakta dan data. Sementara itu, jurusan Aktuaria lebih fokus pada analisis risiko dan pengelolaan data finansial.

Fokus utama dari jurusan Statistika adalah mengumpulkan data, merancang eksperimen, dan menerapkan model matematika dan statistika untuk menggali wawasan dari sebuah data.

Para mahasiswa Statistika akan mempelajari berbagai topik, seperti probabilitas, teori statistik, regresi, analisis multivariat, dan metode pengambilan keputusan. Mereka juga akan belajar menggunakan perangkat lunak statistik dan komputer untuk analisis data.