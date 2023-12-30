10 Jurusan Kuliah Ini Punya Prospek Kerja Menjanjikan dengan Gaji Tinggi untuk Wanita

JAKARTA - 10 jurusan kuliah ini punya prospek kerja menjanjikan dengan gaji tinggi untuk wanita. Kesenjangan upah antara pria dan wanita memang masih banyak ditemukan. Memiliki gaji potensi yang tinggi adalah dengan cari tahu pekerjaan gaji tinggi yang cocok untuk wanita.

Dikutip dari laman resmi College Consensus, Sabtu (30/12/2023), jurusan kuliah yang mengarahkan siswa untuk untuk menuju bidang-bidang tersebut bisa dianggap jurusan kuliah terbaik untuk wanita. Para peneliti di University of Chicago Booth School of Business memiliki beberapa teori untuk menjelaskan kesenjangan pendapatan berdasarkan gender.

Yang pertama berkaitan dengan jurusan kuliah. Banyak siswi memilih studi seperti sastra atau sejarah seni. Karier di disiplin ilmu tersebut mungkin sangat bermanfaat, namun rata-rata penghasilannya lebih rendah. Pelajar perempuan yang ingin meningkatkan penghasilannya harus fokus pada jurusan yang dikenal sebagai jurusan STEM – sains, teknologi, teknik, dan matematika.

Alasan lain atas perbedaan upah ini adalah perempuan lebih bersedia menerima penghasilan lebih sedikit sebagai imbalan atas fleksibilitas tempat kerja. Ini mungkin karena mereka memulai keluarga.

Beberapa pekerjaan dengan gaji tertinggi bagi perempuan adalah pekerjaan yang secara historis didominasi oleh perempuan, sementara pekerjaan lainnya merupakan hasil dari perubahan sistem. Semakin banyak sikap terhadap perempuan yang bekerja dalam pekerjaan dengan tingkat stres tinggi dan menuntut seperti perubahan di bidang kedokteran dan manajemen tingkat atas, semakin banyak pula pekerjaan dengan gaji lebih tinggi yang tersedia bagi perempuan. Berikut ini adalah beberapa pekerjaan bergaji tinggi bagi perempuan dan apa yang menjadikannya pilihan bagus bagi perempuan yang menginginkan apa yang dimiliki laki-laki. Apa saja sih pekerjaan itu?

1. Dokter hewan

Bidang ilmu kedokteran hewan dulunya merupakan bidang yang didominasi oleh laki-laki, namun kini lebih banyak diminati perempuan karena berbagai faktor. Perempuan sering menyebutkan kecintaan terhadap hewan, kurangnya diskriminasi gender dalam penerimaan sekolah, kecintaan terhadap hewan, dan kemampuan mempelajari ilmu dan kedokteran hewan sebagai alasan mereka memasuki kedokteran hewan.

Gaji rata-rata: USD103.220

2. Dokter dan Ahli Bedah

Pada tahun 2019, untuk pertama kalinya, perempuan merupakan mayoritas mahasiswa kedokteran AS, yaitu 50,5% dari populasi mahasiswa kedokteran. Sejumlah besar perempuan bekerja sebagai dokter dan ahli bedah, dan perlahan-lahan mengubah wajah bidang yang dulunya didominasi laki-laki. Gaji rata-rata seorang dokter wanita tergolong rendah, namun banyak yang mendapatkan gaji yang jauh lebih tinggi selama karier mereka. Semakin banyak perempuan memasuki bidang medis untuk bekerja sebagai dokter dan ahli bedah, semakin baik pula prospek mereka dalam hal potensi pendapatan, kepuasan kerja, dan pertumbuhan karier.

Gaji rata-rata: USD97.656

3. Apoteker

Perempuan tertarik pada bidang farmasi karena persepsi bahwa bidang tersebut ramah keluarga dan gagasan bahwa perempuan adalah komunikator alami dan berempati kepada mereka yang membutuhkan. Ini juga merupakan bidang yang menyediakan salah satu pekerjaan dengan gaji tertinggi bagi perempuan yang ingin bekerja di salah satu bidang STEM, membesarkan keluarga, menikmati karier, dan memberikan perawatan kepada orang-orang yang membutuhkan. Jam kerja di sektor ritel cenderung mendukung keseimbangan kehidupan kerja dan kehidupan, dan banyak apoteker perempuan dapat kembali bekerja paruh waktu setelah anak mereka cukup umur untuk ditempatkan di tempat penitipan anak. Peralihan dari apoteker independen ke apoteker yang bekerja untuk perusahaan dari waktu ke waktu membantu menarik lebih banyak perempuan untuk berkarir.

Gaji rata-rata: USD97.604

4. Asisten Dokter

Asisten dokter wanita cenderung terjun ke bidang pediatri dan kesehatan wanita, namun lebih banyak lagi yang terjun ke bidang kedokteran lainnya. Asisten dokter dapat bekerja di banyak bidang kedokteran yang sama dengan dokter. Aspek menarik lainnya adalah kenyataan bahwa beberapa negara bagian mengizinkan asisten dokter untuk bekerja dengan otonomi yang lebih besar dalam bentuk praktik yang sebagian besar independen.

Gaji rata-rata: USD91.676

5. Praktisi Perawat

Praktisi perawat melakukan banyak tugas sebagai dokter, namun bekerja di bawah pengawasan dokter. Ini adalah bidang yang didominasi oleh perempuan karena fakta bahwa laki-laki secara historis dilarang menjadi perawat. Ini juga merupakan jalur pendidikan dan karir yang sangat baik karena banyak praktisi perawat memulai sebagai perawat terdaftar, kemudian kembali ke sekolah untuk mendapatkan gelar lanjutan selama karir mereka. Peran ini menarik bagi perempuan yang juga seorang ibu dan ingin mendapatkan gaji yang baik, membantu kebutuhan medis mereka, dan memiliki jam kerja yang fleksibel untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersama keluarga. Ini adalah salah satu pekerjaan dengan gaji lebih tinggi bagi perempuan dengan potensi kenaikan gaji yang besar seiring dengan meningkatnya permintaan akan tenaga profesional medis.

Gaji rata-rata: USD91.156