3 Ciri Khas Anak Teknik yang Dikenal Keren dan Populer

JAKARTA – Mahasiswa Fakultas Teknik identik dengan sosok yang cerdas dan populer. Masing-masing mahasiswa di kampus yang menjanjikan di masa depan ini, memiliki ciri khas berbeda tergantung jurusannya.

Dilansir dari laman resmi Usmu, Selasa (26/12/2023) fakultas teknik terkenal sebagai sebuah wadah pencetak generasi penerus bangsa. Tak hanya itu, anak teknik juga dikenal solid, setia kawan dan kompak. Apa saja ciri khas lainnya disesuaikan jurusannya?

Ciri Khas Anak Teknik

1. Teknik Sipil

Anak Teknik sipil terkenal akan pakaiannya yang menggunakan Safety Shoes, Wearpack dan helm proyek praktikum lapangan. Hal ini disebabkan oleh praktikum yang berkaitan dengan struktur baja dan beton. Namun uniknya, jumlah mahasiswa perempuan lebih banyak daripada laki-laki.

2. Teknik Elektro

Kalau jurusan ini, lebih didominasi oleh mahasiswa laki-laki. Walaupun pada dasarnya tidak ada aturan gender dalam jurusan ini, memang sangat jarang untuk menemukan yang tertarik dengan rangkaian listrik. Biasanya, jurusan ini sering ditemui bersama-sama dengan perangkat elektro buatannya. Apalagi saat akhir semester.