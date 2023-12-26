Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

3 Ciri Khas Anak Teknik yang Dikenal Keren dan Populer

Richard Ariyanto , Jurnalis-Selasa, 26 Desember 2023 |18:17 WIB
3 Ciri Khas Anak Teknik yang Dikenal Keren dan Populer
Ini ciri khas anak teknik (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA – Mahasiswa Fakultas Teknik identik dengan sosok yang cerdas dan populer. Masing-masing mahasiswa di kampus yang menjanjikan di masa depan ini, memiliki ciri khas berbeda tergantung jurusannya.

Dilansir dari laman resmi Usmu, Selasa (26/12/2023) fakultas teknik terkenal sebagai sebuah wadah pencetak generasi penerus bangsa. Tak hanya itu, anak teknik juga dikenal solid, setia kawan dan kompak. Apa saja ciri khas lainnya disesuaikan jurusannya?

 BACA JUGA:

Ciri Khas Anak Teknik

1. Teknik Sipil

Anak Teknik sipil terkenal akan pakaiannya yang menggunakan Safety Shoes, Wearpack dan helm proyek praktikum lapangan. Hal ini disebabkan oleh praktikum yang berkaitan dengan struktur baja dan beton. Namun uniknya, jumlah mahasiswa perempuan lebih banyak daripada laki-laki.

 BACA JUGA:

2. Teknik Elektro

Kalau jurusan ini, lebih didominasi oleh mahasiswa laki-laki. Walaupun pada dasarnya tidak ada aturan gender dalam jurusan ini, memang sangat jarang untuk menemukan yang tertarik dengan rangkaian listrik. Biasanya, jurusan ini sering ditemui bersama-sama dengan perangkat elektro buatannya. Apalagi saat akhir semester.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/65/2947090/10-jurusan-kuliah-ini-punya-prospek-kerja-menjanjikan-dengan-gaji-tinggi-untuk-wanita-jV8xW1fZ9y.jpg
10 Jurusan Kuliah Ini Punya Prospek Kerja Menjanjikan dengan Gaji Tinggi untuk Wanita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/23/65/2943770/lulus-kuliah-dan-ingin-bekerja-di-bidang-transportasi-logistik-perempuan-juga-bisa-Iw8I4k5lph.jpg
Lulus Kuliah dan Ingin Bekerja di Bidang Transportasi Logistik, Perempuan Juga Bisa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/21/65/2942492/d3-teknik-industri-ada-di-mana-saja-cek-10-kampus-ini-Re16GuTOov.jpg
D3 Teknik Industri Ada di Mana Saja? Cek 10 Kampus Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/20/65/2942308/bingung-pilih-jurusan-kuliah-ini-daftar-prodi-favorit-termasuk-teknik-njwLk8Xbni.jpg
Bingung Pilih Jurusan Kuliah? Ini Daftar Prodi Favorit Termasuk Teknik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/20/65/2942161/apa-perbedaan-jurusan-arsitek-dan-desain-interior-jK5vUqXzny.jpg
Apa Perbedaan Jurusan Arsitek dan Desain Interior?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/20/65/2941963/ini-dia-7-universitas-yang-punya-jurusan-statistika-terbaik-di-indonesia-hj25zwCvLu.jpg
Ini Dia 7 Universitas yang Punya Jurusan Statistika Terbaik di Indonesia
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement