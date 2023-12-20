Advertisement
Ini Dia 7 Universitas yang Punya Jurusan Statistika Terbaik di Indonesia

Arsitta Dwi Pramesti , Jurnalis-Rabu, 20 Desember 2023 |12:20 WIB
Ini Dia 7 Universitas yang Punya Jurusan Statistika Terbaik di Indonesia
Universitas yang punya jurusan statistika terbaik di Indonesia (Foto: University of New York)
JAKARTA – Universitas yang punya jurusan statistika terbaik di Indonesia menarik disimak.

Apakah kamu mengincar jurusan statistika dalam SNPMB 2024? Jika iya, maka penting bagi kamu untuk melihat kampus terbaik mana yang memiliki jurusan ini.

Kampus terbaik dinilai dari berbagai hal, mulai dari akreditasi kampus, sarana dan prasarana penunjang pembelajaran, hingga kualitas tenaga pengajar. Untuk itu, Okezone merangkum Universitas dengan Jurusan Statistika terbaik di Indonesia versi The Times Higher Education 2022, Rabu (20/12/2023), berikut ini.

Universitas yang Punya Jurusan Statistika Terbaik di Indonesia

1. Universitas Indonesia (UI)

UI memiliki jurusan statistika yang tergabung dalam Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA). Meski saat ini jurusan ini masih terakreditasi B, namun jurusan statistika UI menempati peringkat ke 801 versi The Times Higher Education.

 

2. Institut Teknologi Bandung (ITB)

Ilmu statistika pada universitas ternama ini dipelajari pada pendidikan sarjana Aktuaria. Dengan akreditasi Baik dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), tak heran jika ITB bertengger di peringkat ke 1001 versi The Times Higher Education.

 BACA JUGA:

3. Universitas Airlangga (Unair)

Program studi S1 sarjana Statistika Unair telah terakreditasi unggul oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal (LAMSAMA). Versi The Times Higher Education, program studi di bawah Departemen Matematika Fakultas Sains dan Teknologi (FST) ini menempati peringkat ke 1201+.

4. Universitas Gadjah Mada (UGM)

Selanjutnya ada dari universitas ternama di Kota Pelajar, Yogyakarta. Sejak 1987, program sarjana Statistika sudah menjadi bagian dari Departemen Matematika Fakultas Ilmu Matematika dan Pengetahuan Alam UGM. Statistika UGM pun menempati peringkat ke 1201+ The Times Higher Education.

5. Institut Pertanian Bogor (IPB)

Dengan mengantongi akreditasi A dari BAN-PT, Statistika IPB menempati peringkat ke 1201 versi The Times Higher Education. Program studi ini berada dibawah naungan Departemen Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) IPB.

