Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Lulus Kuliah dan Ingin Bekerja di Bidang Transportasi Logistik, Perempuan Juga Bisa

Richard Ariyanto , Jurnalis-Sabtu, 23 Desember 2023 |10:07 WIB
Lulus Kuliah dan Ingin Bekerja di Bidang Transportasi Logistik, Perempuan Juga Bisa
Buku Indonesia Women in Transport and Logistics diluncurkan (Foto: Richard Ariyanto)
A
A
A

JAKARTA – Ketika mendengar pekerjaan bidang transportasi ataupun logistik, tentunya kita akan bepikir bahwa pekerjaan itu untuk lelaki saja. Namun nyatanya tidak, perempuan bisa juga untuk mendalami dan bekerja dalam bidang itu juga.

Lulus kuliah lalu niat berkerja di bidang ini, tak menutup kesempatan bagi perempuan. Siti Arianti, Direktur PT Datas Transportindo Internasional mengatakan belajar itu mulai dari kita lahir sampai nanti kita mati nanti.

 BACA JUGA:

“Semangat itu yang mendorong saya untuk belajar walaupun sudah umur 72,” katanya dalam launching buku Indonesian Women in Transport and Logistics, Perpustakaan RI, Jakarta, Sabtu (23/12/2023). 

Hal ini juga sejalan dengan pendapat Susi Pujiastuti, mantan Menteri kelautan dan perikanan. “Ibu-ibu yang bergerak di transportasi, opportunity yang dilakukan oleh perempuan bisanya akan lebih baik,” ucapnya melalui virtual.

 BACA JUGA:

“Transportasi di Indonesia sangat hal yang vital, terlebih lagi dengan Indonesia yang mempunyai kateristik kepulauan,” lanjutnya.

Untuk kalian yang ingin menekuni transportasi dan logistik, Devi Marlika selaku Senior Lecturer Institut transport dan logistik Trisakti menjelaskan bahwa kampus trisakti menghadirkan jurusan ini. “Lulusannya berkesempatan di industri transportasi dan logistik yang tersebar diIndonesia. Bahkan bisa menjadi konsultan logistik,” ucapnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/65/2947090/10-jurusan-kuliah-ini-punya-prospek-kerja-menjanjikan-dengan-gaji-tinggi-untuk-wanita-jV8xW1fZ9y.jpg
10 Jurusan Kuliah Ini Punya Prospek Kerja Menjanjikan dengan Gaji Tinggi untuk Wanita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/65/2945169/3-ciri-khas-anak-teknik-yang-dikenal-keren-dan-populer-oOR5Z8oDQH.jpg
3 Ciri Khas Anak Teknik yang Dikenal Keren dan Populer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/21/65/2942492/d3-teknik-industri-ada-di-mana-saja-cek-10-kampus-ini-Re16GuTOov.jpg
D3 Teknik Industri Ada di Mana Saja? Cek 10 Kampus Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/20/65/2942308/bingung-pilih-jurusan-kuliah-ini-daftar-prodi-favorit-termasuk-teknik-njwLk8Xbni.jpg
Bingung Pilih Jurusan Kuliah? Ini Daftar Prodi Favorit Termasuk Teknik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/20/65/2942161/apa-perbedaan-jurusan-arsitek-dan-desain-interior-jK5vUqXzny.jpg
Apa Perbedaan Jurusan Arsitek dan Desain Interior?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/20/65/2941963/ini-dia-7-universitas-yang-punya-jurusan-statistika-terbaik-di-indonesia-hj25zwCvLu.jpg
Ini Dia 7 Universitas yang Punya Jurusan Statistika Terbaik di Indonesia
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement