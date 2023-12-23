Lulus Kuliah dan Ingin Bekerja di Bidang Transportasi Logistik, Perempuan Juga Bisa

JAKARTA – Ketika mendengar pekerjaan bidang transportasi ataupun logistik, tentunya kita akan bepikir bahwa pekerjaan itu untuk lelaki saja. Namun nyatanya tidak, perempuan bisa juga untuk mendalami dan bekerja dalam bidang itu juga.

Lulus kuliah lalu niat berkerja di bidang ini, tak menutup kesempatan bagi perempuan. Siti Arianti, Direktur PT Datas Transportindo Internasional mengatakan belajar itu mulai dari kita lahir sampai nanti kita mati nanti.

BACA JUGA:

“Semangat itu yang mendorong saya untuk belajar walaupun sudah umur 72,” katanya dalam launching buku Indonesian Women in Transport and Logistics, Perpustakaan RI, Jakarta, Sabtu (23/12/2023).

Hal ini juga sejalan dengan pendapat Susi Pujiastuti, mantan Menteri kelautan dan perikanan. “Ibu-ibu yang bergerak di transportasi, opportunity yang dilakukan oleh perempuan bisanya akan lebih baik,” ucapnya melalui virtual.

BACA JUGA:

“Transportasi di Indonesia sangat hal yang vital, terlebih lagi dengan Indonesia yang mempunyai kateristik kepulauan,” lanjutnya.

Untuk kalian yang ingin menekuni transportasi dan logistik, Devi Marlika selaku Senior Lecturer Institut transport dan logistik Trisakti menjelaskan bahwa kampus trisakti menghadirkan jurusan ini. “Lulusannya berkesempatan di industri transportasi dan logistik yang tersebar diIndonesia. Bahkan bisa menjadi konsultan logistik,” ucapnya.