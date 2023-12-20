Apa Perbedaan Jurusan Arsitek dan Desain Interior?

JAKARTA - Apa perbedaan jurusan arsitek dan desain interior? Mengenai jurusan kuliah yang sangat beragam, jurusan arsitektur dan desain interior memiliki cukup banyak peminat. Lantas apa sih perbedaan jurusan arsitek dan desainer Interior?

Dilansir dari laman resmi UMN, Rabu (20/12/2023), arsitek dan desainer interior merupakan dua profesi yang selalu diminati dalam pembangunan atau renovasi bangunan, baik perumahan maupun fasilitas umum. Peran arsitek dan desainer interior sering disalah pahami, walaupun sudah mengetahui tugas - tugas mereka secara detail. Kedua profesi ini sangat penting dan bisa dipadukan untuk mencapai hasil yang memuaskan secara estetis dan fungsional.

Berikut Perbedaan Tugas, Tanggung Jawab, Lisensi antara jurusan Arsitektur dan Desain Interior

Perbedaan Tugas

Tugas Seorang Arsitek

Arsitek merancang semua jenis bangunan sebagian besar dari pekerjaan ini termasuk bangunan yang dirancang untuk umum, seperti rumah sakit, tempat ibadah, hotel dan villa. Arsitek biasanya bergumul dengan angka, garis dan sudut saat melakukan pekerjaan. Unsur ini memiliki dua aspek yang penting. Tujuannya untuk mendapatkan pertimbangan serta menjamin keamanan dan stabilitas bangunan.

Tugas seorang Desainer Interior

Para desainer biasanya menyelesaikan pendidikan di jurusan Interior. Di jurusan Interior biasanya tidak hanya mencakup pengetahuan desain dasar seperti elemen, estetika, tetapi juga prinsip desain interior. Desain interior profesional dilatih dalam perencanaan ruang untuk semua jenis bangunan, termasuk hotel dan ruang kantor.

Memiliki Tanggung jawab yang Berbeda

Arsitek bertanggung jawab untuk mengukur, merencanakan, dan membangun bangunan dengan kebutuhan konsumen (pelanggan), iklim, bahan, dan kemungkinan medan. Analisis dilakukan untuk mengacu pada penjabaran diagram operasional yang sama dengan hubungan antar ruang hunian.

Desain interior, bekerja untuk menyelaraskan ruang untuk memberi identitas dan gaya.