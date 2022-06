JAKARTA - Fashion adalah salah satu jurusan kuliah yang saat ini banyak dibidik calon mahasiswa. Di Indonesia, kampus dengan jurusan fashion memang tak terlalu banyak dan terkenal.

Namun di luar negeri, jumlahnya melimpah dan banyak memberikan kesempatan bagi para calon mahasiswa. Tentunya, dengan kualitas pendidikan paling baik. Berikut adalah kampus-kampus dengan jurusan fashion terbaik di dunia.

London College Fashion

Menyoal kampus jurusan fashion terbaik di dunia, London College Fashion berada di posisi pertama. Menurut survei yang diadakan oleh Ceoworld Magazine, kampus ini memiliki skor 85,97.

Selain menawarkan jurusan fashion design, London College Fashion juga menyediakan berbagai jurusan lain yang tak kalah menarik, seperti fashion business, fashion communication, akesoris dan sepatu, animasi film, dan desain interior, serta masih banyak lagi.

Fashion Institute of Technology

Fashion Institute of Technology (FIT) juga merupakan kampus jurusan fashion terbaik yang berada di Amerika Serikat (AS). Masih menurut data yang disajikan Ceoworld Magazine, kampus ini memiliki skor 85,7 dengan rating AAA.

Uniknya, kampus ini memiliki program studi lain yang terbilang jauh dari urusan desain, yakni seni dan sains liberal. Calon mahasiswa FIT bisa memilih jurusan kuliah yang lebih spesifik, seperti media dan film serta seni sejarah dan museum.

Pearsons School of Design

Terletak di New York, Pearsons School of Design merupakan salah satu kampus fashion bergengsi di Amerika Serikat. Dengan skor 85,33, Pearson School of Design hadir dengan rating sangat baik, yakni AAA.

Melansir laman resminya, Pearson memiliki lebih dari 5.000 mahasiswa, dan 35% di antaranya merupakan mahasiswa internasional dari 116 negara. Kampus yang sudah berdiri seabad itu memiliki beragam program studi unggulan selain desain busana, yakni arsitektur, desain komunikasi, visualisasi data, serta desain dan ekologi perkotaan.

Savannah College of Art and Design

Masih dari Amerika Serikat, Savannah College of Art and Design (SCAD) pun masuk dalam jajaran kampus jurusan fashion terbaik dunia dengan meraih poin 84,4 dan rating AA. Sama seperti kampus-kampus lainnya, SCAD juga memiliki berbagai jurusan yang tak hanya fokus pada desain busana.

Deretan jurusan menarik tersebut adalah memahat, menulis, fotografi, desain industri, dan desain interior. Bagi para mahasiswa baru, SCAD akan menggelar acara seni selama 1 hari penuh. Di acara ini, mahasiswa bisa mengenal kegiatan kampus dan para senior lebih dekat. Harapannya, rasa kekeluargaan dapat dengan mudah terjalin dan memberikan rasa nyaman selama proses belajar.

*diolah dari berbagai sumber

Ajeng Wirachmi/Litbang MPI