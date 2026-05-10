Berapa Skor TOEFL Untuk Beasiswa LPDP 2026?

JAKARTA - Berapa skor TOEFL untuk beasiswa LPDP 2026? Bagi calon pendaftar beasiswa LPDP 2026, kemampuan bahasa Inggris menjadi salah satu syarat penting yang wajib dipenuhi. Sertifikat TOEFL menjadi dokumen utama untuk mendaftar program magister (S2) maupun doktoral (S3), baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Karena itu, penting untuk mengetahui jenis TOEFL yang diterima LPDP beserta skor minimal yang harus dicapai agar peluang lolos administrasi semakin besar.

Jenis TOEFL yang Diakui LPDP

Sebelum mengikuti tes, peserta perlu memastikan jenis TOEFL yang digunakan memang diakui oleh LPDP. Saat ini, terdapat dua jenis tes yang diterima:

1. TOEFL iBT (Internet-Based Test)

TOEFL iBT merupakan tes berbasis internet yang mengukur empat kemampuan bahasa Inggris, yakni listening, reading, speaking, dan writing. Jenis tes ini banyak digunakan untuk kebutuhan studi internasional karena diakui oleh berbagai universitas di dunia.

Untuk kebutuhan LPDP, skor TOEFL iBT yang biasanya diminta berada di kisaran 80–100, tergantung universitas tujuan.

2. TOEFL ITP (Institutional Testing Program)