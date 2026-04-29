Kerja KAI Harus Lulusan Apa?

Kerja di PT Kereta Api Indonesia Harus Lulusan Apa?

JAKARTA – PT Kereta Api Indonesia atau KAI merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa transportasi perkeretaapian. Perusahaan ini secara berkala membuka kesempatan kerja bagi lulusan dari berbagai jurusan teknik, khususnya untuk memenuhi kebutuhan di bidang operasional serta pemeliharaan sarana dan prasarana.

Berikut beberapa jurusan kuliah yang dibutuhkan untuk mengisi posisi di KAI:

Teknik Elektro

Teknik Mesin

Teknik Otomotif

Teknik Sipil

Teknik Listrik

Perkeretaapian

Lowongan kerja di KAI terbuka bagi lulusan D3 hingga D4/S1. Pelamar diwajibkan melengkapi sejumlah dokumen, seperti KTP, ijazah atau surat keterangan lulus sesuai jenjang pendidikan, transkrip nilai, akreditasi jurusan, sertifikat kemampuan bahasa Inggris, serta ijazah SLTA.

Adapun sertifikat bahasa Inggris yang dilampirkan harus masih berlaku dan berasal dari lembaga resmi yang terakreditasi. Berikut standar nilai minimal yang dibutuhkan:

Untuk lulusan D3:

TOEFL ITP: 400

TOEFL PBT/iBT: 32

TOEIC: 345

IELTS: 4,5

Untuk lulusan D4/S1:

TOEFL ITP: 500

TOEFL PBT/iBT: 61

TOEIC: 500

IELTS: 5,5

Informasi lebih lengkap mengenai rekrutmen dapat diakses melalui situs resmi KAI di recruitment.kai.id.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

