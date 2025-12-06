Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Bursa Kerja Disabilitas Pupuk Harapan Kalangan Difabel

Ravie Wardani , Jurnalis-Sabtu, 06 Desember 2025 |22:19 WIB
Bursa Kerja Disabilitas Pupuk Harapan Kalangan Difabel
Bursa Kerja Disabilitas Pupuk Harapan Kalangan Difabel (Foto: Okezone)
JAKARTA - Salah satu peserta Bursa Kerja untuk Penyandang Disabilitas, Evolda Watimena (45), turut menghadiri job fair tersebut untuk kembali mendapat pekerjaan.

Hadir ditemani putrinya, Evolda yang menggunakan tongkat mendatangi beberapa tenant lowongan pekerjaan yang tersedia. Tak lupa, ia juga membawa beberapa map cokelat berisi lamaran pekerjaan serta kumpulan portofolio dari pengalamannya.

Kepada iNews Media Group (IMG), Evolda mengaku sangat antusias dalam mengikuti acara ini.

"Bagus sekali ya buat saya membuka peluang bagi kami para difabel yang mungkin tidak terpikirkan bisa bekerja lagi. Tapi dengan ini memotivasi kami dengan kemampuan yang kami miliki meskipun kami terbatas," ucap Evolda.

"Jadi tidak ada diskriminasi bagi kami yang terbatas ini," sambungnya.

