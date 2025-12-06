Datang ke Bursa Kerja Disabilitas, Peserta Optimistis Bisa Bersaing

JAKARTA – Peserta Bursa Kerja untuk Penyandang Disabilitas, Dominicus Adriel (28), mengaku optimistis mampu bersaing di dunia kerja. Ia datang ke ajang job fair tersebut dengan harapan mendapatkan pekerjaan di bidang administrasi.

Acara yang berlangsung di Universitas Tarumanagara 2 (Untar), Jakarta Barat, pada Sabtu (6/12/2025) ini menjadi wujud nyata komitmen berbagai pihak untuk memperluas akses kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas, sekaligus mendorong terciptanya ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif di Indonesia.

Adriel mengungkapkan bahwa ia memiliki pengalaman di bidang administrasi dan berharap bisa menemukan peluang yang sesuai.

“Nama saya Adriel, umur 28 tahun. Kesempatan yang ingin saya coba lebih ke pengalaman yang saya miliki, yaitu administrasi,” ujarnya kepada iNews Media Group (IMG).

Ia berharap acara serupa dapat diselenggarakan secara rutin agar penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama dengan masyarakat umum dalam memperoleh pekerjaan.

“Harapannya, lebih banyak lapangan pekerjaan yang dibuka untuk kalangan difabel seperti kita,” kata Adriel.

“Ini bisa memberikan harapan kepada teman-teman difabel bahwa mereka juga bisa sama seperti orang-orang normal. Kita juga bisa membuktikan bahwa kita itu juga ada,” tambahnya.