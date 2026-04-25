Operator SPBU Lulusan Apa? Ini Syarat dan Cara Melamarnya

JAKARTA – Pekerjaan sebagai operator SPBU kerap menjadi pilihan bagi pencari kerja, terutama lulusan sekolah menengah. Lalu, operator SPBU minimal lulusan apa?

Secara umum, posisi operator SPBU mensyaratkan pendidikan minimal SMA/SMK atau sederajat. Namun, dalam beberapa kondisi tertentu, ada juga SPBU yang membuka peluang bagi lulusan SMP atau menerima lulusan D3/S1 untuk posisi yang lebih spesifik, seperti administrasi atau pengelolaan.

Kualifikasi Umum Operator SPBU

Selain pendidikan, ada sejumlah syarat lain yang biasanya diperhatikan, antara lain:

Pendidikan: Minimal SMA/SMK sederajat

Usia: Umumnya berkisar 18–25 tahun, meski beberapa tempat memberi toleransi lebih

Kondisi fisik: Sehat jasmani dan rohani, serta memiliki tinggi badan sesuai standar perusahaan (biasanya sekitar 160 cm)

Keterampilan: Jujur, ramah, komunikatif, dan disiplin

Kesiapan kerja: Bersedia bekerja dengan sistem shift

Posisi yang Tersedia di SPBU

Selain operator, SPBU juga membuka beberapa posisi lain dengan kualifikasi berbeda, seperti:

Staf operator: Bertugas melayani pengisian bahan bakar

Staf administrasi: Mengelola data dan laporan operasional

Teknisi: Menangani perawatan dan perbaikan peralatan

Kasir: Mengelola transaksi pembayaran

Cleaning service: Menjaga kebersihan area SPBU

Satpam: Menjaga keamanan lingkungan

Cara Melamar Kerja di SPBU

Pelamar bisa mengajukan lamaran secara langsung (offline) ke SPBU tujuan atau melalui jalur online jika tersedia. Beberapa SPBU juga bekerja sama dengan pihak ketiga dalam proses rekrutmen.