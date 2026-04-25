Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Operator SPBU Lulusan Apa? Ini Syarat dan Cara Melamarnya

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Sabtu, 25 April 2026 |16:09 WIB
A
A
A

JAKARTA – Pekerjaan sebagai operator SPBU kerap menjadi pilihan bagi pencari kerja, terutama lulusan sekolah menengah. Lalu, operator SPBU minimal lulusan apa?

Secara umum, posisi operator SPBU mensyaratkan pendidikan minimal SMA/SMK atau sederajat. Namun, dalam beberapa kondisi tertentu, ada juga SPBU yang membuka peluang bagi lulusan SMP atau menerima lulusan D3/S1 untuk posisi yang lebih spesifik, seperti administrasi atau pengelolaan.

Kualifikasi Umum Operator SPBU

Selain pendidikan, ada sejumlah syarat lain yang biasanya diperhatikan, antara lain:

  • Pendidikan: Minimal SMA/SMK sederajat
  • Usia: Umumnya berkisar 18–25 tahun, meski beberapa tempat memberi toleransi lebih
  • Kondisi fisik: Sehat jasmani dan rohani, serta memiliki tinggi badan sesuai standar perusahaan (biasanya sekitar 160 cm)
  • Keterampilan: Jujur, ramah, komunikatif, dan disiplin
  • Kesiapan kerja: Bersedia bekerja dengan sistem shift

Posisi yang Tersedia di SPBU

Selain operator, SPBU juga membuka beberapa posisi lain dengan kualifikasi berbeda, seperti:

  • Staf operator: Bertugas melayani pengisian bahan bakar
  • Staf administrasi: Mengelola data dan laporan operasional
  • Teknisi: Menangani perawatan dan perbaikan peralatan
  • Kasir: Mengelola transaksi pembayaran
  • Cleaning service: Menjaga kebersihan area SPBU
  • Satpam: Menjaga keamanan lingkungan

Cara Melamar Kerja di SPBU

Pelamar bisa mengajukan lamaran secara langsung (offline) ke SPBU tujuan atau melalui jalur online jika tersedia. Beberapa SPBU juga bekerja sama dengan pihak ketiga dalam proses rekrutmen.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement