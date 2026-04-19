Daftar 7 Jurusan Kuliah yang Dibutuhkan Rekrutmen PT KAI 2026

JAKARTA – Rekrutmen eksternal PT Kereta Api Indonesia (KAI) tahun 2026 sempat digelar dalam ajang job fair di Universitas Diponegoro (Undip). Program ini membuka peluang bagi lulusan D3 hingga D4/S1 untuk bergabung di berbagai posisi.

Meski pendaftaran telah ditutup pada 16 April 2026, informasi mengenai jurusan yang dibutuhkan dapat menjadi referensi bagi calon pelamar di rekrutmen berikutnya.

Dalam seleksi tersebut, KAI Group membuka berbagai formasi yang membutuhkan latar belakang pendidikan beragam. Berikut tujuh jurusan yang termasuk dalam kualifikasi yang dicari:

Jurusan Kuliah yang Dicari KAI

1. Administrasi

Dibutuhkan untuk mendukung operasional perkantoran, pengelolaan dokumen, hingga layanan internal perusahaan.

2. Bahasa Inggris

Kemampuan bahasa asing menjadi nilai tambah, terutama untuk mendukung komunikasi dengan pihak eksternal atau layanan penumpang.

3. Hubungan Masyarakat (Humas)

Berperan dalam menjaga citra perusahaan serta komunikasi dengan publik dan media.

4. Keperawatan

Tenaga kesehatan diperlukan untuk mendukung aspek keselamatan dan penanganan kondisi darurat di lingkungan kerja.