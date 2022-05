JAKARTA - Arsitektur menjadi salah satu program studi yang banyak diminati calon mahasiswa baru. Salah satu alasan terbesarnya adalah program studi arsitektur ini memiliki prospek pekerjaan yang sangat baik.

Antara tahun 2016 dan tahun 2026, prospek kerja arsitektur dikatakan akan meningkat sebanyak empat persen. Nah, buat kamu yang berminat untuk melanjutkan studi di arsitektur, berikut daftar kampus dengan prodi arsitektur terbaik di dunia.

1. Massachusetts Institute of Technology (MIT)

Departemen arsitektur menjadi salah satu departemen tertua di MIT. Usia departemen ini telah mencapai 154 tahun pada musim gugur tahun 2022. Program studi arsitektur di sini secara konsisten menempati posisi pertama di dunia. Departemen arsitektur di MIT menawarkan program dari tingkat sarjana, master, hingga doktor.

2. The Bartlett School of Architecture di University College London (UCL)

The Bartlett School of Architecture merupakan bagian dari University College London (UCL). Di sini kamu bisa menemukan berbagai program arsitektur, mulai dari program gelar sarjana, master, doktor, program singkat, sampai program professional. Selain itu, di sini terdapat program arsitektur dan perencanaan kota yang paling kompetitif dan bergengsi di dunia. Semua program yang tersedia di sini merupakan peringkat kedua di seluruh dunia yang sudah divalidasi oleh Royal Institute of British Architects.

3. Delft University of Technology (TU Delft)

Salah satu universitas yang terletak di Belanda ini memiliki 2.900 mahasiswa. Lingkungan di departemen arsitektur TU Delft sangat cocok bagi para peneliti di bidang arsitektur, karena di sini ada program khusus untuk penelitian di bidang arsitektur. Selain itu, program yang ditawarkan di kampus ini mencakup program sarjana dengan bahasa pengantar dalam bahasa Belanda dan master dalam bahasa Inggris. Program-program tersebut tidak hanya dalam arsitektur, tetapi juga mencakup perumahan, fisika bangunan, sampai desain iklim.

4. Harvard University Program studi arsitektur di Harvard University menjadi jurusan arsitektur terbaik di Amerika dan dunia. Hal ini dikarenakan prodi arsitektur di Harvard tidak hanya terbaik secara pendidikan, namun juga terbaik dalam penelitian di bidang arsitektur. Program yang tersedia di sini mencakup program gelar sarjana, master, doktor, serta program penelitian non-gelar. 5. University of California, Barkeley (UCB) Departemen arsitektur di UCB dikenal dengan pengajarannya yang inovatif, penelitian ilmiah, penyelidikan desain yang kritis, serta praktik sintensis. Program yang tersedia untuk prodi arsitektur di universitas ini mulai dari tingkat sarjana, master, hingga doktor. 6. National University of Singapore (NUS) Program studi arsitektur dan desain di NUS didirikan pada tahun 1969. Program yang ditawarkan di sini cukup beragam, termasuk di dalamnya adalah arsitektur lanskap, desain perkotaan, dan desain berkelanjutan yang terintegrasi. Program-program ini memberikan kesempatan bagi mahasiswanya untuk mengeksplor proses kreatif mereka, sesuai dengan desain dan minat penelitian yang mereka inginkan. Diolah dari berbagai sumber : Septi Kurnia/Litbang MPI