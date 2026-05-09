Once Mekel hingga Slank Gelar Coaching Clinic di UNESA, Dorong Anak Muda Miliki Ide Kreatif

SURABAYA — Di tengah perubahan zaman yang bergerak cepat dan lanskap global yang kian kompetitif, Festival Kebangsaan “GEMA KAMPUS” kembali hadir sebagai ruang titik temu yang menghidupkan kembali kesadaran tentang siapa kita dan ke mana arah bangsa ini melangkah.

Diselenggarakan oleh Universitas Negeri Surabaya (UNESA) berkolaborasi strategis dengan Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) dan Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia (PAPPRI) serta didukung oleh gerakan kebangsaan Akar Indonesia. Festival ini berlangsung pada 8–9 Mei 2026 di Kampus UNESA.

Mengusung tema “Mengenal Diri, Mengenal Indonesia,” Festival ini tidak sekadar menjadi agenda seremonial, melainkan sebuah gerakan kultural yang mengajak generasi muda untuk kembali menautkan diri dengan akar sejarah, nilai, dan identitas kebangsaan. Di tengah derasnya arus digitalisasi dan ekspansi budaya global, Festival Kebangsaan “GEMA KAMPUS” menghadirkan pengalaman kolektif yang memadukan refleksi, inovasi, dialog, kreativitas, dan perayaan dalam satu rangkaian yang utuh.

Rangkaian kegiatan festival ini telah dimulai sebelum hari pelaksanaan melalui Kompetisi Content Creator yang digelar sebagai pra-event selama satu bulan. Kompetisi ini menjadi ruang eksplorasi bagi generasi muda untuk menerjemahkan tema kebangsaan ke dalam karya-karya digital yang kreatif, relevan, dan inspiratif.

Selama dua hari penyelenggaraan Festival Kebangsaan di UNESA, publik akan disuguhi beragam kegiatan yang dirancang untuk menggugah kesadaran sekaligus partisipasi aktif, mulai dari Pameran Inovasi & Pop Art Market yang menampilkan karya-karya kreatif anak bangsa hingga Coaching Clinic yang membuka kesempatan belajar langsung dari para praktisi yang pakar di bidangnya. Setiap kegiatan bukan hanya untuk disaksikan, tetapi untuk dihidupi—mengajak setiap individu menemukan kembali relasinya dengan Indonesia.