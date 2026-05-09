HOME EDUKASI SEKOLAH

Hari Kedua Liga Bintang Juara GTV, 15 Sekolah Lolos ke Tahap Berikutnya

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 09 Mei 2026 |12:06 WIB
Liga Bintang Juara
BOGOR - Kompetisi cerdas cermat “Liga Bintang Juara” tingkat SD yang digelar GTV kembali berlangsung meriah di SD/SMP/SMA Mardi Yuana, Jalan Siliwangi No 50, Sukasari, Bogor, Jumat (8/5/2026). Puluhan sekolah dasar dari Bogor dan sekitarnya ikut ambil bagian dalam ajang tersebut.

Para peserta yang terdiri dari lima siswa setiap sekolah tampak antusias menjawab berbagai soal untuk memperebutkan gelar juara. Pada hari kedua pelaksanaan, sebanyak 15 sekolah berhasil lolos ke tahap berikutnya.

Pendamping siswa, Irfanudin, mengaku bangga melihat penampilan anak didiknya. “Kita bersyukur sama Allah dengan melihat anak-anak tadi tampil luar biasa,” ujar Irfanudin.

Ia juga menilai kegiatan seperti ini sangat positif bagi perkembangan siswa. “Mudah-mudahan bisa mencetak anak-anak generasi bangsa yang lebih baik lagi,” katanya.

Sementara itu, peserta bernama Alsya mengaku semakin termotivasi usai lolos ke tahap selanjutnya. “Senang semakin semangat lagi aja karena nanti kan kita mau ke Jakarta,” ucap Alsya.

