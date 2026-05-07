Liga Bintang Juara GTV Digelar di Bogor, Puluhan SD Adu Cerdas dan Kreativitas

BOGOR - GTV menggelar kompetisi Liga Bintang Juara di Sekolah Mardi Yuana Bogor, Jawa Barat pada Kamis (7/5/2026). Ajang cerdas cermat tingkat SD itu melibatkan puluhan sekolah dari Kota Bogor dan sekitarnya.

Kegiatan yang berlangsung di SD/SMP/SMA Mardi Yuana Bogor, Jalan Siliwangi No 50, Sukasari, Bogor, dibuka meriah dengan penampilan marching band siswa-siswi. Penampilan tersebut mendapat sambutan hangat dan tepuk tangan dari para peserta serta tamu undangan yang hadir.

Acara kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari pihak Sekolah Mardi Yuana dan Dinas Pendidikan Kota Bogor. Pembukaan itu sekaligus menandai dimulainya kompetisi Liga Bintang Juara tahap pertama.

Puluhan peserta tingkat SD mengikuti kompetisi cerdas cermat di sejumlah kelas yang telah disiapkan panitia. Setiap sekolah diwakili lima siswa yang berdiskusi untuk menjawab soal dan memperebutkan gelar juara.

Selain kompetisi cerdas cermat, kegiatan ini juga menghadirkan workshop bagi siswa tingkat SMP, SMA, dan SMK. Workshop digelar di Aula Mardi Yuana Bogor dengan menghadirkan tim iNews TV, tim digital GTV, dan tim production GTV untuk memberikan materi jurnalistik serta dunia televisi.

Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan Kota Bogor, Asep Faizal Rahman, menilai kegiatan tersebut sangat dibutuhkan dalam dunia pendidikan. Menurutnya, Liga Bintang Juara menjadi ruang baru bagi siswa SD untuk memiliki jiwa kompetisi positif di bidang pelajaran.