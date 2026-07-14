Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Kesempatan Beasiswa untuk Siswa Berprestasi, Akses Pendidikan Diperluas

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Selasa, 14 Juli 2026 |18:46 WIB
Kesempatan Beasiswa untuk Siswa Berprestasi, Akses Pendidikan Diperluas
Kesempatan Beasiswa untuk Siswa Berprestasi, Akses Pendidikan Diperluas (Foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA – Akses terhadap pendidikan tinggi yang berkualitas menjadi salah satu kunci untuk mencetak generasi muda yang mampu bersaing di era digital. Seiring berkembangnya teknologi dan kecerdasan buatan (AI), perguruan tinggi dituntut menghadirkan pembelajaran yang relevan agar mahasiswa siap menghadapi kebutuhan dunia kerja sekaligus mampu menciptakan inovasi bagi masyarakat.

Sejalan dengan pembukaan penerimaan mahasiswa baru Tahun Akademik 2027/2028, BINUS University kembali menghadirkan program beasiswa hingga 100 persen. Program ini menjadi bagian dari komitmen kampus dalam membuka kesempatan yang lebih luas bagi calon mahasiswa berprestasi maupun mereka yang memiliki potensi di berbagai bidang.

Salah satu kampus BINUS yang ikut membuka kesempatan tersebut adalah BINUS @Semarang, yang mengusung konsep Digital Transformation & AI Experience Campus. Konsep ini menghadirkan pengalaman belajar yang berfokus pada transformasi digital, pemanfaatan data, kecerdasan buatan, serta inovasi teknologi yang relevan dengan kebutuhan industri saat ini.

Beasiswa Kuliah

Mahasiswa dapat memilih berbagai program studi yang dirancang sesuai perkembangan zaman, di antaranya Artificial Intelligence, Computer Science, Information Systems, Industrial Engineering, Visual Communication Design, Digital Business, dan Digital Psychology. Seluruh program tersebut diarahkan untuk membekali mahasiswa dengan kompetensi di bidang teknologi, bisnis digital, desain, hingga pemahaman perilaku manusia dalam ekosistem digital.

Selain kurikulum yang berorientasi masa depan, lingkungan kampus juga dikembangkan sebagai bagian dari proses pembelajaran. Kehadiran kawasan pendidikan yang terintegrasi dengan pusat komersial, ruang publik, hingga area rekreasi modern memberikan pengalaman belajar yang tidak hanya berlangsung di ruang kelas, tetapi juga melalui interaksi dengan lingkungan sekitar.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
kuliah Beasiswa Kuliah beasiswa
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/10/65/3229300/beasiswa-H4ja_large.jpg
Informasi Beasiswa di 10 Perguruan Tinggi, Cek Syarat dan Ketentuannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/10/65/3229293/beasiswa-3T61_large.jpg
Ada Beasiswa untuk Siswa Berprestasi, dari Jalur Akademik hingga Olahraga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/11/65/3223966/beasiswa-eZxw_large.jpg
Pendaftaran Beasiswa BCA 2027 Dibuka, Ini Cara Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/17/65/3218972/beasiswa-5RyO_large.jpg
Daftar Beasiswa Mei 2026 Dalam Negeri dan Cara Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/624/3218045/beasiswa-o7Av_large.jpg
Josepha Alexandra Siswi yang Jawab Benar tapi Dinilai Salah Ditawari Beasiswa S1 di China 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/25/65/3214699/beasiswa-Viru_large.jpg
Jadwal dan Syarat Beasiswa Gojek Gelombang 2 2026
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement