Kesempatan Beasiswa untuk Siswa Berprestasi, Akses Pendidikan Diperluas

JAKARTA – Akses terhadap pendidikan tinggi yang berkualitas menjadi salah satu kunci untuk mencetak generasi muda yang mampu bersaing di era digital. Seiring berkembangnya teknologi dan kecerdasan buatan (AI), perguruan tinggi dituntut menghadirkan pembelajaran yang relevan agar mahasiswa siap menghadapi kebutuhan dunia kerja sekaligus mampu menciptakan inovasi bagi masyarakat.

Sejalan dengan pembukaan penerimaan mahasiswa baru Tahun Akademik 2027/2028, BINUS University kembali menghadirkan program beasiswa hingga 100 persen. Program ini menjadi bagian dari komitmen kampus dalam membuka kesempatan yang lebih luas bagi calon mahasiswa berprestasi maupun mereka yang memiliki potensi di berbagai bidang.

Salah satu kampus BINUS yang ikut membuka kesempatan tersebut adalah BINUS @Semarang, yang mengusung konsep Digital Transformation & AI Experience Campus. Konsep ini menghadirkan pengalaman belajar yang berfokus pada transformasi digital, pemanfaatan data, kecerdasan buatan, serta inovasi teknologi yang relevan dengan kebutuhan industri saat ini.

Beasiswa Kuliah

Mahasiswa dapat memilih berbagai program studi yang dirancang sesuai perkembangan zaman, di antaranya Artificial Intelligence, Computer Science, Information Systems, Industrial Engineering, Visual Communication Design, Digital Business, dan Digital Psychology. Seluruh program tersebut diarahkan untuk membekali mahasiswa dengan kompetensi di bidang teknologi, bisnis digital, desain, hingga pemahaman perilaku manusia dalam ekosistem digital.

Selain kurikulum yang berorientasi masa depan, lingkungan kampus juga dikembangkan sebagai bagian dari proses pembelajaran. Kehadiran kawasan pendidikan yang terintegrasi dengan pusat komersial, ruang publik, hingga area rekreasi modern memberikan pengalaman belajar yang tidak hanya berlangsung di ruang kelas, tetapi juga melalui interaksi dengan lingkungan sekitar.