Ada Beasiswa untuk Siswa Berprestasi, dari Jalur Akademik hingga Olahraga

JAKARTA – Kabar baik bagi siswa yang berencana melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. BINUS University membuka program beasiswa untuk Tahun Akademik 2027/2028 dengan berbagai jalur seleksi yang ditujukan bagi calon mahasiswa berprestasi, mulai dari bidang akademik, teknologi, organisasi, hingga olahraga.

Program beasiswa ini menawarkan pembiayaan pendidikan hingga 100 persen bagi calon mahasiswa yang akan menempuh pendidikan di kampus BINUS University yang berada di Kemanggisan, Alam Sutera, Bekasi, Bandung, Semarang, Malang, dan Medan.

Terdapat sejumlah kategori beasiswa yang dapat dipilih, di antaranya Talent Scouting, WIDIA, Startech, BINUSfluencer, Student Athlete Basketball, Primary Teacher Education, serta OSIS. Masing-masing jalur memiliki persyaratan yang berbeda sesuai dengan bidang prestasi maupun potensi yang dimiliki peserta.

Rektor BINUS University, Dr. Nelly, S.Kom., M.M., mengatakan program tersebut merupakan bagian dari upaya memperluas akses pendidikan tinggi bagi generasi muda yang memiliki potensi di berbagai bidang.

"Melalui program beasiswa hingga 100 persen, BINUS University berupaya membuka akses pendidikan yang lebih luas agar generasi muda dapat mengembangkan kompetensi dan mempersiapkan diri menghadapi tantangan di masa depan," ujar Nelly dalam keterangan resminya.