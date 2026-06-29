Besok! LPDP Resmi Buka Pendaftaran Beasiswa Tahap II

JAKARTA – Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) mengumumkan pembukaan pendaftaran Beasiswa Tahap II Tahun 2026. Pendaftaran akan berlangsung mulai 30 Juni hingga 31 Juli 2026.

Melanjutkan agenda pada tahap sebelumnya, seleksi kali ini berfokus pada 2 program payung utama. Ada Beasiswa STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) Industri Strategis serta Beasiswa SHARE (Social, Humanities, Arts for People, Religious Studies, Economics).

1. LPDP Resmi Buka Pendaftaran Beasiswa Tahap II

Direktur Utama LPDP, Yon Arsal mengatakan, pihaknya juga menghidupkan kembali Beasiswa Akselerasi di Universitas Unggulan, Beasiswa Keolahragaan, hingga Jalur Doctor by Research kemitraan khusus.

“Kita peningkatan STEM bergerak terus pada 2025 itu 66 sampai 69 persen, 2026 di 74 persen. Kita akan coba sampai minimal 80 persen ke STEM dan STEM related,” kata Yon Arsal dalam media briefing di Gedung Djuanda Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Menurut Yon, adanya pergeseran kuota yang cukup radikal demi mengejar ketertinggalan talenta teknologi. Manajemen sepakat mengunci sedikitnya 80 persen jatah investasi beasiswa untuk bidang STEM dan industri strategis terafiliasi, sedangkan sisa maksimal 20 persen sisanya disalurkan untuk pembangunan manusia di sektor SHARE.

Klaster STEM Industri Strategis diarahkan memayungi sektor-sektor vital seperti kedaulatan pangan, kemandirian energi, pertahanan, maritim, manufaktur, material maju, serta digitalisasi mutakhir termasuk kecerdasan artifisial (AI) dan semikonduktor. Program ini juga mencakup bidang penunjang (STEM-related) seperti hukum kebijakan publik serta ekonomi bisnis.

Sementara itu, rumpun SHARE tetap diprioritaskan untuk mengawal penguatan aspek sosial, budaya, pendidikan, dan keagamaan nasional.

2. Pelonggaran Kebijakan Adimistratif

Direktur Beasiswa LPDP, Dwi Larso menambahkan, gelombang kedua ini terdapat sejumlah pelonggaran kebijakan administratif yang sangat menguntungkan pendaftar.

Salah satu perubahan paling signifikan adalah dihapuskannya kewajiban menyertakan sertifikat kemampuan bahasa Inggris bagi semua kategori pendaftar (baik afirmasi, umum, maupun PNS/TNI/Polri) yang sudah mengantongi surat penerimaan tanpa syarat (LoA Unconditional) dari kampus tujuan.

“Beasiswa LPDP terbuka bagi seluruh warga negara Indonesia yang memenuhi syarat. Pendaftaran Beasiswa LPDP Tahap II Tahun 2026 dapat dilakukan melalui laman resmi LPDP sesuai jadwal dan ketentuan yang telah ditetapkan,” kata Dwi.