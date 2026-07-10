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Informasi Beasiswa di 10 Perguruan Tinggi, Cek Syarat dan Ketentuannya

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Jum'at, 10 Juli 2026 |13:00 WIB
Informasi Beasiswa di 10 Perguruan Tinggi, Cek Syarat dan Ketentuannya
Informasi Beasiswa di 10 Perguruan Tinggi, Cek Syarat dan Ketentuannya (Foto: Freepik)
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JAKARTA – Sejumlah perguruan tinggi di Indonesia kembali membuka kesempatan bagi mahasiswa baru untuk memperoleh beasiswa. Salah satunya melalui Program TELADAN Cohort 2027 dari Tanoto Foundation yang ditujukan bagi mahasiswa S1 di 10 kampus mitra, dengan manfaat berupa bantuan biaya kuliah, tunjangan hidup, hingga pengembangan kepemimpinan.

Program ini hadir di tengah tantangan dunia kerja yang menuntut lulusan tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kemampuan beradaptasi, berpikir kritis, berkolaborasi, serta kepemimpinan.

Berdasarkan Labor Market Brief LPEM FEB UI yang diterbitkan pada Mei 2026 dan mengolah data Sakernas Agustus 2025, rata-rata lulusan di Indonesia membutuhkan waktu sekitar 19,8 bulan untuk memperoleh pekerjaan setelah menyelesaikan pendidikan. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa lamanya masa transisi dipengaruhi oleh ketidaksesuaian antara latar belakang pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja, ekspektasi terhadap pekerjaan, serta belum optimalnya keterhubungan antara perguruan tinggi dan dunia industri.

Melihat kondisi tersebut, Tanoto Foundation kembali membuka pendaftaran Program TELADAN (Transformasi Edukasi untuk Melahirkan Pemimpin Masa Depan) bagi mahasiswa baru yang memenuhi persyaratan.

Berbeda dengan beasiswa pada umumnya, TELADAN tidak hanya memberikan dukungan finansial berupa pembiayaan kuliah penuh dan tunjangan hidup, tetapi juga menyediakan program pengembangan kepemimpinan secara bertahap selama 3,5 tahun, mulai semester dua hingga semester delapan.

Sebuah penelitian berjudul What Drives Graduate Employability? yang dipublikasikan dalam Journal of Further and Higher Education menunjukkan bahwa kesiapan lulusan memasuki dunia kerja tidak hanya dipengaruhi kemampuan akademik, tetapi juga keterampilan nonteknis (soft skills) seperti komunikasi, kolaborasi, kemampuan mengambil keputusan, ketangguhan, dan kepemimpinan.

Hasil evaluasi terhadap alumni program tersebut juga memperlihatkan bahwa pengembangan kepemimpinan secara berkelanjutan berkontribusi terhadap kesiapan kerja, kemampuan beradaptasi, serta kemudahan dalam memasuki dunia profesional.

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