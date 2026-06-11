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Pendaftaran Beasiswa BCA 2027 Dibuka, Ini Cara Daftarnya

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 11 Juni 2026 |16:14 WIB
Pendaftaran Beasiswa BCA 2027 Dibuka, Ini Cara Daftarnya
Pendaftaran Beasiswa BCA 2027 Dibuka, Ini Cara Daftarnya (Foto: Freepik)
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JAKARTA – PT Bank Central Asia Tbk (BCA) membuka pendaftaran Beasiswa BCA Program Pendidikan Bisnis dan Perbankan (PPBP) serta Program Pendidikan Teknik Informatika (PPTI) untuk tahun ajaran 2027. Pendaftaran dibuka sejak 13 April hingga 20 Oktober 2026. 

Melalui program ini, BCA mengajak generasi muda Indonesia mengembangkan potensi diri sekaligus mempersiapkan karier di masa depan. 

Beasiswa PPBP dan PPTI adalah program dari Bakti BCA untuk membantu generasi muda Indonesia yang hendak menempuh pendidikan tinggi dan mempersiapkan karier di bidang teknologi serta perbankan. 

Secara khusus, Beasiswa PPBP terbuka bagi generasi muda yang memiliki minat dalam dunia bisnis, manajemen, dan industri perbankan. 

Beasiswa PPTI terbuka bagi peserta yang ingin mendalami dunia teknologi informasi, data, dan pengembangan sistem digital. 

Beasiswa BCA

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Topik Artikel :
BCA Beasiswa BCA beasiswa
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