Daftar 5 Kampus Swasta Terbaik Indonesia 2026

DAFTAR 5 kampus swasta terbaik Indonesia 2026 menarik diulas. Sebab, para siswa yang baru saja menyelesaikan pendidikan di bangku sekolah menengah atas (SMA) dan sederajat kini tengah sibuk mencari perguruan tinggi.

Perguruan tinggi swasta (PTS) di Indonesia pun terus menunjukkan kualitas yang mampu bersaing dengan kampus negeri. Hal itu ditunjukkan dari berbagai sisi, baik akademik, penelitian, maupun reputasi internasional.

QS World University Rankings 2026 pun baru saja merilis pemeringkatan kampus swasta terbaik Indonesia 2026. Mereka melakukan penilaian dari berbagai indicator, mulai dari reputasi akademik, reputasi lulusan di mata perusahaan, kualitas riset, hingga jaringan internasional.

Berikut daftar lima kampus swasta terbaik di Indonesia pada 2026:

1. Binus University

Salah satu kampus swasta terbaik Indonesia 2026 adalah Binus University. Binus menjadi salah satu kampus swasta terbaik di Indonesia dengan reputasi kuat di bidang teknologi, bisnis, dan desain.

Kampus ini dikenal memiliki jaringan internasional yang luas serta program yang berorientasi pada kebutuhan industri. Selain itu, Binus juga aktif menjalin kerja sama dengan berbagai perusahaan nasional maupun multinasional untuk mendukung kesiapan lulusannya memasuki dunia kerja.

Kini, Binus University pun berada di peringkat 10 di Indonesia. Sementara di dunia, Binus ada di urutan ke-851 hingga 900.

2. Universitas Telkom

Kemudian, ada Universitas Telkom atau Telkom University. Kampus ini dikenal unggul di bidang teknologi informasi, telekomunikasi, dan rekayasa.

Kampus yang berlokasi di Bandung ini terus menunjukkan peningkatan prestasi dalam berbagai pemeringkatan nasional dan internasional. Dukungan ekosistem industri digital membuat kampus ini menjadi salah satu pilihan favorit calon mahasiswa.

Universitas Telkom kini tercatat berada di posisi ke-12 pada peringkat Indonesia. Sementara di peringkat dunia, mereka menduduki urutan ke-1.001 hingga 1.200.