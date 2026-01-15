Perbedaan dan Bentuk Soal TKA SD–SMP 2026 yang Wajib Diketahui Siswa

JAKARTA – Perbedaan dan bentuk soal TKA SD–SMP 2026 wajib diketahui siswa sejak dini. Tes Kemampuan Akademik (TKA) merupakan bentuk evaluasi yang dirancang untuk menilai kemampuan dasar siswa dalam memahami, menganalisis, serta menerapkan pengetahuan. Berbeda dengan ujian konvensional, TKA lebih menekankan proses berpikir logis dan kemampuan pemecahan masalah.

TKA juga disusun dengan mempertimbangkan perkembangan kognitif peserta didik pada setiap jenjang pendidikan. Oleh karena itu, meskipun prinsip penilaiannya sama, bentuk dan tingkat kesulitan soal TKA SD berbeda dengan TKA SMP.

Jenjang yang Mengikuti TKA 2026

Sebelum memahami bentuk soal, penting untuk mengetahui peserta TKA 2026. Secara umum, tes ini diikuti oleh:

Siswa Sekolah Dasar (SD)

Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Walau berada dalam satu sistem penilaian, konteks dan tingkat kesulitan soal disesuaikan dengan usia serta kemampuan akademik masing-masing jenjang, sehingga siswa tidak akan dihadapkan pada materi di luar kapasitas belajarnya.

Struktur Soal TKA SD dan SMP 2026

Pada pelaksanaan TKA SD–SMP 2026, soal tidak hanya dibedakan berdasarkan mata pelajaran, tetapi juga dari segi struktur penyajiannya. Secara umum, struktur soal TKA terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu soal tunggal dan soal grup.

Bentuk Soal yang Digunakan dalam TKA SD–SMP 2026

Selain struktur, TKA juga menggunakan beberapa model soal yang bertujuan menguji kedalaman pemahaman siswa. Terdapat tiga bentuk soal utama, yaitu:

1. Pilihan Ganda Sederhana

Pada model ini, hanya terdapat satu jawaban yang benar dari beberapa pilihan yang tersedia. Meski terlihat sederhana, siswa tetap dituntut membaca soal dengan cermat dan teliti.