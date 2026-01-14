PGRI Minta Orang Tua Izinkan Siswa SD-SMP Ikut TKA

JAKARTA – Pendaftaran Tes Kemampuan Akademik (TKA) untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) akan dibuka mulai 19 Januari 2026. Mengenai adanya hal tersebut, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menyatakan dukungannya terhadap pendaftaran dan penyelenggaraan TKA untuk tahap SD dan SMP.

“PGRI mempersiapkan sosialisasi yang bekerja sama dengan dinas pendidikan kabupaten dan kota, yang paling penting adalah memberi pemahaman kepada guru bahwa tujuan TKA adalah untuk mendapatkan informasi keberhasilan proses pembelajaran,” jelas Sekretaris Jenderal PGRI, Dudung Abdul Qadir, Selasa (13/1/2025).

Dudung menjelaskan, pelaksanaan TKA yang dijadwalkan berlangsung pada April 2026 memiliki banyak manfaat bagi murid. TKA dapat membantu memotret kemampuan akademik dasar siswa sejak dini, sekaligus mengidentifikasi kemampuan literasi dan numerasi anak sebagai dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran di masa depan. Adapun dalam TKA SD dan SMP terdapat dua mata pelajaran yang akan diujikan yakni Bahasa Indonesia dan Matematika.

“PGRI ingin memotret bagaimana kemampuan akademik, kemampuan keterampilan life skill siswa sesuai kebutuhan hari ini, dan pengembangan karakter siswa,” jelas dia.

Hasil TKA juga diharapkan dapat memberikan gambaran kolektif, baik di tingkat sekolah, kabupaten, kota, hingga wilayah. Pemetaan ini penting agar satuan pendidikan bisa menentukan kebijakan dan langkah perbaikan yang tepat sasaran.

“Tujuan intinya adalah untuk pemetaan kualitas pendidikan,” tegas Dudung.

Meski TKA tidak wajib diikuti, Dudung menilai bahwa jika TKA menjadi salah satu syarat masuk ke jenjang pendidikan berikutnya, maka ia berharap seluruh siswa dapat berpartisipasi agar potret keberhasilan pendidikan benar-benar tergambar secara utuh.

“Orang tua bukan hanya mengawasi dan membantu anak, tetapi juga memberi motivasi dan menyiapkan mental anak-anak kita untuk mengikuti TKA,” jelas Dudung.