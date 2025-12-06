Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

5 Jurusan Kuliah IPS yang Lulusannya Sulit Dapat Kerja

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Minggu, 07 Desember 2025 |08:25 WIB
5 Jurusan Kuliah IPS yang Lulusannya Sulit Dapat Kerja
5 Jurusan Kuliah IPS yang Lulusannya Sulit Dapat Kerja (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Berikut lima jurusan kuliah IPS yang kerap disebut memiliki tantangan besar dalam dunia kerja. Temuan ini dirangkum dari data BPS, Sakernas, hingga JobStreet 2025 yang menunjukkan tingkat underemployment lulusan mencapai 65–85 persen.

Banyak lulusan jurusan tersebut akhirnya bekerja di posisi umum seperti admin, sales, hingga barista, meski memiliki IPK tinggi. Salah satu penyebabnya adalah perusahaan saat ini lebih mencari keterampilan teknis dibanding teori sosial. Berikut daftar jurusan IPS yang dinilai paling sulit terserap pasar kerja:

1. Sosiologi

Alasan:
Ruang lingkup pekerjaan di perusahaan masih kurang spesifik. Untuk kebutuhan riset pasar, misalnya, perusahaan cenderung memilih lulusan Manajemen Pemasaran atau Psikologi.

2. Antropologi

Alasan:
Tingkat underemployment tinggi. Meski peluang tetap ada di dunia riset, museum, hingga LSM, jumlah lowongan khusus bidang antropologi masih terbatas.

3. Filsafat

Halaman:
1 2
