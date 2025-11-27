Ini Riwayat Pendidikan Fiki Naki, Youtuber yang Resmi Menikahi Tinandrose

JAKARTA – Ini riwayat pendidikan Fiki Naki, youtuber yang resmi menikahi Tinandrose. YouTuber Fiki Naki resmi menikahi penulis Tinandrose, pada 24 November 2025. Pernikahan itu cukup mengejutkan publik mengingat baru sebulan lalu mereka bertunangan.

Pernikahan itu sebenarnya sudah dibocorkan Tinandrose lewat unggahannya di Instagram, sehari sebelum pernikahan mereka. Dalam Unggahan tersebut, dia membagikan foto pertunangan mereka.

Berikut adalah riwayat pendidikan Fiki Naki

Muhammad Fiqih Ayatullah itu pernah mengeyam pendidikan di SD 180 Pekanbaru, berlanjut ke SMP Negeri 9 Pekanbaru, kemudian menuju SMA Negeri 10 Pekanbaru, dan yang terakhir ini dia berkuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, jurusan Teknik Informatika. Namun, Fiki Naki memutuskan untuk berhenti kuliah di semester 3, lantaran merasa tidak cocok dengan jurusannya.

Untuk diketahui, sang YouTuber menikahi penulis buku Bagaimana jika Tuhan Bilang Tidak tersebut dengan maskawin berupa logam mulia seberat 4,96 gram, perhiasan berlian, dan seperangkat alat salat.

Momen bahagia pasangan ini juga turut dirasakan sejumlah YouTuber, termasuk Ria Ricis dan Na Daehoon, yang mengucapkan selamat untuk langkah baru pasangan ini. Kolom komentar unggahan mereka pun dipenuhi ucapan selamat dari warganet.

“Selamat menikah Fiki dan Tina. Semoga keberkahan dan kebahagiaan menyertai kalian di kehidupan baru ini,” ungkap @randy_****. Akun @hola**** menambahkan, “Congrats dek @fikinakii. Langgeng terus sampai maut memisahkan. Amin.”

Menariknya, sebelum menikahi Tina Agustin alias Tinandrose, Fiki Naki diketahui sempat dekat dan menjalin asmara dengan dua influencer cantik, Tugba Kiara dari Turki dan Dayana asal Kazakhstan.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)