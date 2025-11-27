Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Riwayat Pendidikan Insanul Fahmi, Pengusaha Muda yang Dilaporkan Istri Sah karena Selingkuh dengan Inara Rusli

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 27 November 2025 |21:18 WIB
Riwayat Pendidikan Insanul Fahmi, Pengusaha Muda yang Dilaporkan Istri Sah karena Selingkuh dengan Inara Rusli
Mengulik Riwayat Pendidikan Insanul Fahmi, Pengusaha Muda yang Diduga Selingkuh dengan Inara Rusli (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Mengulik riwayat pendidikan Insanul Fahmi, pengusaha muda yang diduga selingkuh dengan Inara Rusli. Insanul Fahmi adalah pengusaha muda yang mengaku menikah siri dengan Inara Rusli.

Namanya mencuat setelah skandal tersebut terbongkar. Ia bahkan dilaporkan oleh istrinya, Wardatina Mawa, ke Polda Metro Jaya atas dugaan perzinaan.

Insanul merupakan lulusan S1 Computer Science Universitas Indonesia . Dia dikenal sebagai pengusaha muda yang memiliki sejumlah lini bisnis.

Melansir LinkedIn, Insanul pernah menjadi CEO PT Karya Kuni Indonesia sejak 2020 hingga sekarang. Ia juga memiliki bisnis co-working space bernama Kopikuni, tempat ia berperan sebagai owner.

Pria yang menikahi Wardatina Mawa pada usia 19 tahun ini juga merupakan co-founder perusahaan makanan Macaroni Feast. tersebut diketahui bekerja sebagai Chief Business Officer di Ohayo Indonesia (Medan) serta PT Exfortless Teknologi Ekspor Indonesia (Jakarta).

Halaman:
1 2
Telusuri berita edukasi lainnya
