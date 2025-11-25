Ini Riwayat Pendidikan Patrick Walujo yang Putuskan Mundur dari CEO GOTO

JAKARTA - Ini riwayat pendidikan Patrick Walujo yang putuskan mundur dari CEO GOTO. Patrick Walujo memutuskan untuk mundur sebagai Chief Executive Officer (CEO) PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO). Pengganti Patrick Walujo sebagai CEO GOTO adalah Hans Patuwo.

Hans Patuwo diangkat sebagai CEO GOTO dan akan diajukan untuk mendapatkan persetujuan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dijadwalkan pada 17 Desember 2025.

Riwayat Pendidikan Patrick Walujo

Melansir dari laman Indosat, Patrick Walujo memiliki gelar Bachelor of Science di bidang Operations Research dan Industrial Engineering, Cornell University.

Mundur dari jabatan CEO GOTO, Patrick Walujo menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh keluarga besar GoTo atas dedikasi luar biasa selama dua setengah tahun ini. Kerja keras seluruh tim telah menjadi kunci dalam membawa GoTo pada posisi yang lebih baik.

"Saya juga ingin memberikan selamat kepada Hans, yang telah memegang peran penting dalam perjalanan GoTo selama hampir satu dekade. Beliau memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai operasional GoTo, mulai dari pengalaman di lapangan hingga keputusan strategi korporasi. Kapabilitas kepemimpinan yang telah teruji serta integritas yang dimilikinya menjadikan Hans sosok yang tepat untuk memimpin GoTo memasuki babak baru perjalanannya," katanya.

