Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Ini Riwayat Pendidikan Patrick Walujo yang Putuskan Mundur dari CEO GOTO

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Selasa, 25 November 2025 |15:09 WIB
Ini Riwayat Pendidikan Patrick Walujo yang Putuskan Mundur dari CEO GOTO
Ini Riwayat Pendidikan Patrick Walujo yang Putuskan Mundur dari CEO GOTO (Foto: Indosat)
A
A
A

JAKARTA - Ini riwayat pendidikan Patrick Walujo yang putuskan mundur dari CEO GOTO. Patrick Walujo memutuskan untuk mundur sebagai Chief Executive Officer (CEO) PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO). Pengganti Patrick Walujo sebagai CEO GOTO adalah Hans Patuwo.

Hans Patuwo diangkat sebagai CEO GOTO dan akan diajukan untuk mendapatkan persetujuan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dijadwalkan pada 17 Desember 2025.

Riwayat Pendidikan Patrick Walujo
Melansir dari laman Indosat, Patrick Walujo memiliki gelar Bachelor of Science di bidang Operations Research dan Industrial Engineering, Cornell University.

Mundur dari jabatan CEO GOTO, Patrick Walujo menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh keluarga besar GoTo atas dedikasi luar biasa selama dua setengah tahun ini. Kerja keras seluruh tim telah menjadi kunci dalam membawa GoTo pada posisi yang lebih baik.

"Saya juga ingin memberikan selamat kepada Hans, yang telah memegang peran penting dalam perjalanan GoTo selama hampir satu dekade. Beliau memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai operasional GoTo, mulai dari pengalaman di lapangan hingga keputusan strategi korporasi. Kapabilitas kepemimpinan yang telah teruji serta integritas yang dimilikinya menjadikan Hans sosok yang tepat untuk memimpin GoTo memasuki babak baru perjalanannya," katanya.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/65/3185617/riwayat_pendidikan-Red2_large.jpg
Ini Riwayat Pendidikan Mentereng Hans Patuwo, CEO Baru GOTO Pengganti Patrick Walujo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/65/3185260/ira_puspita-N5bG_large.jpg
Riwayat Pendidikan Ira Puspitadewi, Eks Dirut ASDP yang Divonis 4,5 Tahun Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/65/3184771/riwayat_pendidikan-2hOb_large.jpg
Riwayat Pendidikan Rospita Vici Paulyn, Hakim KIP yang Semprot UGM di Sidang Ijazah Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/65/3184681/riwayat_pendidikan-qsoN_large.jpg
Perbandingan Pendidikan Gusti Purbaya vs KGPH Mangkubumi yang Berebut Takhta Raja Keraton Surakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/65/3184357/hakim-Euo9_large.jpg
Ini Riwayat Pendidikan Arsul Sani, Hakim MK yang Bantah Tuduhan Ijazah Palsu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/65/3183281/bravy-sZSo_large.jpg
Riwayat Pendidikan DJ Bravy, Lulusan Desain Komunikasi Visual yang Selingkuh Jelang Erika Carlina Lahiran
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement