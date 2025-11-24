Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Ini Riwayat Pendidikan Mentereng Hans Patuwo, CEO Baru GOTO Pengganti Patrick Walujo

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Senin, 24 November 2025 |18:58 WIB
JAKARTA Riwayat pendidikan mentereng Hans Patuwo, CEO baru GOTO yang menggantikan Patrick Walujo. Hans Patuwo menjadi Chief Executive Officer (CEO) PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) yang baru.

Hans menggantikan Patrick Walujo yang mengundurkan diri dari jabatannya setelah menjabat sebagai Direktur Utama sejak Juni 2023. Dengan pengalaman hampir delapan tahun di Gojek, GoPay, dan selanjutnya GoTo, Hans telah memimpin berbagai lini utama perusahaan. Hans merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) kelahiran 1976.

Riwayat Pendidikan Hans Patuwo


Hans memperoleh gelar Bachelor of Science pada bidang chemical engineering dari University of Notre Dame, Indiana, Amerika Serikat, pada 1997.

Sebelum bergabung dengan Gojek, Hans adalah COO of Paper dari PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. (INKP), anggota Sinar Mas Group, dari 2015 hingga 2017.

Hans bergabung dengan Gojek pada tahun 2018 sebagai Chief Operating Officer yang berfokus pada operasional mitra pengemudi dan transportasi, memperkuat salah satu fondasi paling vital bagi ekosistem GoTo.

1 2
