Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Riwayat Pendidikan dan Profil Timur Kapadze, yang Disebut Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia 

Rani Hardjanti , Jurnalis-Jum'at, 21 November 2025 |14:33 WIB
Riwayat Pendidikan dan Profil Timur Kapadze, yang Disebut Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia 
Pendidikan dan Profil Timur Kapadze, yang Disebut Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia
A
A
A

JAKARTA - Timur Kapadze, masuk daftar calon pelatih Timnas Indonesia. Namanya semakin kuat setelah datang ke Indonesia pagi ini dan mengikuti Salat Jumat di Masjid Istiqlal, Jakarta.

Mengenakan batik, Timur Kapadze tampak duduk menyimak khotbah yang disampaikan. Kedatangan pria asal Uzbekistan kemudian dikaitkan dengan rencana wawancara sebagai pelatih Timnas Indonesia. Menurut rencana PSSI menyatakan akan menggelar interview dengan kandidat.

Namun, Kapadze menyatakan datang ke Indonesia untuk berlibur. Kehadirannya di Tanah Air sama sekali tidak ada kaitan dengan urusan sepakbola. 

“Fokus saya di sini untuk kunjungan (berlibur di Indonesia). Jadi saya ke sini bukan untuk kunjungan resmi diwawancara oleh PSSI,” kata Timur Kapadze dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Jumat (21/11/2025).

Berikut ini Latar Belakang Pendidikan dan Profil dari Timur Kapadze, seperti dikutip dari transfermarkt : 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184984//timur_kapadze_menegaskan_datang_ke_indonesia_untuk_berlibur_youtube_okezone-1rGh_large.jpg
Respons Timur Kapadze soal Peluang Diwawancara PSSI sebagai Calon Pelatih Timnas Indonesia Pekan Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184975//timur_kapadze_saat_mendengarkan_khutbah_jumat_di_masjid_istiqlal_abdul_haris_img-pePB_large.jpg
Foto-Foto Calon Pelatih Timnas Indonesia Timur Kapadze Dengarkan Khotbah Jumat di Masjid Istiqlal Siang Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184968//erick_thohir_menyebut_timnas_indonesia_u_22_tidak_ditargetkan_meraih_medali_emas_di_sea_games_2025-O096_large.jpg
Erick Thohir Sebut Target Timnas Indonesia U-22 di SEA Games 2025 Bukan Medali Emas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184966//timur_kapadze-GH8L_large.jpg
Penampakan Calon Pelatih Timnas Indonesia Timur Kapadze Salat Jumat di Masjid Istiqlal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184963//nova_arianto_mengungkap_rencana_awalnya_sebagai_pelatih_timnas_indonesia_u_20-cjk7_large.jpg
Dipercaya Jadi Pelatih Timnas Indonesia U-20, Nova Arianto Ungkap Rencana Awal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184944//timnas_indonesia_tak_diundang_rusia_main_di_piala_dunia_2026_tandingan_pssi-tLYE_large.jpg
Daftar 10 Negara yang Diundang Rusia Main di Piala Dunia 2026 Tandingan, Ada Timnas Indonesia?
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement