Pendidikan dan Profil Timur Kapadze, yang Disebut Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia

JAKARTA - Timur Kapadze, masuk daftar calon pelatih Timnas Indonesia. Namanya semakin kuat setelah datang ke Indonesia pagi ini dan mengikuti Salat Jumat di Masjid Istiqlal, Jakarta.

Mengenakan batik, Timur Kapadze tampak duduk menyimak khotbah yang disampaikan. Kedatangan pria asal Uzbekistan kemudian dikaitkan dengan rencana wawancara sebagai pelatih Timnas Indonesia. Menurut rencana PSSI menyatakan akan menggelar interview dengan kandidat.

Namun, Kapadze menyatakan datang ke Indonesia untuk berlibur. Kehadirannya di Tanah Air sama sekali tidak ada kaitan dengan urusan sepakbola.

“Fokus saya di sini untuk kunjungan (berlibur di Indonesia). Jadi saya ke sini bukan untuk kunjungan resmi diwawancara oleh PSSI,” kata Timur Kapadze dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Jumat (21/11/2025).

Berikut ini Latar Belakang Pendidikan dan Profil dari Timur Kapadze, seperti dikutip dari transfermarkt :