HOME EDUKASI KAMPUS

Riwayat Pendidikan Ira Puspitadewi, Eks Dirut ASDP yang Divonis 4,5 Tahun Penjara

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Sabtu, 22 November 2025 |22:14 WIB
Riwayat Pendidikan Ira Puspitadewi, Eks Dirut ASDP yang Divonis 4,5 Tahun Penjara (Foto: Okezone)
JAKARTARiwayat pendidikan Ira Puspitadewi, eks Dirut ASDP yang divonis 4,5 tahun penjara. Mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Ira Puspitadewi, dijatuhi hukuman 4,5 tahun penjara atas kasus dugaan korupsi kerja sama usaha (KSU) akuisisi PT Jembatan Nusantara (PT JN) tahun 2019–2022. Vonis dibacakan dalam sidang beragenda putusan oleh Majelis Hakim Tipikor Jakarta.

“Terdakwa satu dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan dengan denda Rp500 juta, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti pidana kurungan selama 3 bulan,” ujar Ketua Majelis Hakim, Sunoto, saat membacakan amar putusan.

Berikut riwayat pendidikan Ira Puspitadewi yang dirangkum Okezone:

Riwayat Pendidikan Ira Puspitadewi

Ira yang berasal dari Malang, Jawa Timur, merupakan alumni Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya jenjang S1 dan lulus pada tahun 1990. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan di Asian Institute of Management, Filipina, dan berhasil meraih gelar Master of Development Management.

Ira juga melanjutkan pendidikan doktoral di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia pada tahun 2011, dan meraih gelar Doktor Filsafat pada 2018.

Telusuri berita edukasi lainnya
