HOME EDUKASI KAMPUS

Riwayat Pendidikan Rospita Vici Paulyn, Hakim KIP yang Semprot UGM di Sidang Ijazah Jokowi

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 20 November 2025 |15:19 WIB
JAKARTA – Berikut riwayat pendidikan Rospita Vici Paulyn, Hakim Komisi Informasi Pusat (KIP) yang menjadi sorotan setelah menegur perwakilan UGM dalam sidang sengketa informasi terkait ijazah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Rospita Vici Paulyn merupakan lulusan Fakultas Teknik, Jurusan Teknik Sipil, Universitas Tanjungpura (Untan).

Dalam sidang, Paulyn menegaskan keberatannya terhadap tindakan KPU Solo yang memusnahkan dokumen pencalonan Jokowi secara sepihak. KPU Solo menyatakan bahwa masa penyimpanan arsip mengacu pada PKPU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip.

“Kalau buku agenda sesuai PKPU Nomor 17 Tahun 2023, arsip satu tahun aktif, dua tahun inaktif,” kata perwakilan PPID KPU Surakarta. Karena itu, dokumen pencalonan Jokowi disebut termasuk arsip tidak tetap yang boleh dimusnahkan setelah melewati masa retensi.

Namun, Paulyn yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang Penelitian dan Dokumentasi KIP RI periode 2022–2026 menegaskan bahwa arsip pencalonan seorang pejabat publik seperti Jokowi berpotensi disengketakan di kemudian hari, sehingga tidak boleh dimusnahkan begitu saja.

“Selama itu berpotensi disengketakan, arsip tidak boleh dimusnahkan. Masa retensi itu tidak ada yang di bawah lima tahun,” tegas Paulyn.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

Telusuri berita edukasi lainnya
