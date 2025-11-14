Viral! Siswi SMP di Malang Jadi Korban Perundungan oleh 3 Temannya

JAKARTA – Viral siswi SMP di Malang menjadi korban perundungan oleh tiga temannya. Sebuah video viral memperlihatkan seorang siswi SMP di Malang menjadi korban dugaan perundungan oleh tiga temannya dan kini viral di media sosial.

Dalam rekaman yang beredar luas di WhatsApp, tampak sekelompok remaja putri melakukan aksi kekerasan terhadap seorang siswi. Selama lebih dari empat menit, korban terlihat ditampar dan dipukul bagian kepalanya secara bergantian, sementara ia hanya terdiam tanpa melakukan perlawanan.

Peristiwa ini disebut diduga terjadi pada8 November 2025 di kawasan Kelurahan Tanjungrejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang.

Kasi Humas Polresta Malang Kota, Ipda Yudi Risdyanto, mengonfirmasi bahwa pihak kepolisian telah menerima laporan terkait insiden tersebut.

“Korban datang bersama orang tuanya dan melapor ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polresta Malang Kota pada Rabu sore,” ujarnya, dilansir dari iNews, Sabtu (15/11/2025).

Ia menambahkan bahwa korban mengalami luka akibat perlakuan kasar itu. Polisi juga segera menjadwalkan pemeriksaan terhadap para terduga pelaku yang terlihat dalam rekaman untuk memastikan proses penanganan hukum berjalan sesuai ketentuan.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)